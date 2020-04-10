سحب آلاف رخص القيادة في تونس لمخالفة الحجر الصحي العام

أعلن وزير الداخلية التونسية هشام المشيشي سحب الآلاف من رخص السياقة (قيادة السيارات) بسبب مخالفة الحجر الصحي العام.

وقال المشيشي إن الشرطة سحبت ما يقارب 60 ألف رخصة سياقة (قيادة) كما منعت أكثر من 2500 سيارة مخالفة من السير حتى الآن.

وقال وزير الداخلية "إننا نواجه عدوا غير مرئي وسيلحق الضرر بالجميع. نريد أن نشعر الجميع بأن المكوث في البيوت هي الطريقة المثلى لمواجهة الفيروس.. سنستخدم الوسائل القانونية لتنفيذ ذلك وقد بدأنا نلاحظ انضباطا".

وشددت الداخلية التونسية حملات المراقبة في الشوارع إثر انتشار عمليات تدافع امام المؤسسات المحلية ومكاتب البريد للحصول على مساعدات مالية من الحكومة.

وقال المشيشي "حصل تدافع الأسبوع الماضي، البعض لم يفهم طريقة توزيع المساعدات. الآن بدأنا بالعودة الى الوضع العادي. ستمنحنا هذه الاجراءات امكانية ربح اشواط في مواجهة الوباء".

وتعتمد تونس بشكل أساسي على استراتيجية التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفرضت حجرا صحيا عاما منذ نحو ثلاثة أسابيع وحظر تجوال ليلي لمنع التجمعات والحد من التنقل.

لكن وزير الصحة عبد اللطيف المكي حذر من عواقب وخيمة وصادمة في حال استمر خرق الحجر الصحي وعدم الالتزام بملازمة البيوت في ظل الصعوبات الكبرى التي تواجه قطاع الصحة العمومية.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الجمعة عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 671 اصابة مؤكدة و25 حالة وفاة.