"تيك توك" يتبرع بـ 250 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

تعهد موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي عبر مقاطع الفيديو بالتبرع بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الموقع إن المبلغ سيذهب لدعم العاملين في الخطوط الأمامية والمعلمين والمجتمعات المحلية المتضررة من جراء الأزمة.

كما خصص الموقع مبلغا إضافيا بقيمة 100 مليون دولار في شكل إعلانات لصالح الشركات التي تتطلع إلى استعادة نشاطها.

وأوضح "تيك توك" أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، سيتلقيان ائتمانا إعلانيا بقيمة 15 مليون دولار و10 ملايين دولار، على الترتيب.

ويخطط "تيك توك" لتخصيص خمسين مليون دولار لمجموعات "تمثل المجتمعات المختلفة التي تستخدم التطبيق" مثل الفنانين والممرضات والمدرسين.

وسيخصص مبلغ الـ 50 مليونا المتبقي "للمدرسين والخبراء والجمعيات الذين يضعون مواهبهم وخبراتهم في خدمة التعليم" لدعم التعلم عن بعد.

وشارك موقع "تيك توك" مع منظمة الصحة العالمية في السابق، في إنتاج مقاطع توعوية مباشرة عن الصحة العامة والعلوم بأصوات مشاهير.

وأشار الموقع أيضا إلى أنه يعمل مع شركاء عالميين لتوزيع أقنعة وجه (كمامات) ومعدات حماية شخصية أخرى على المستشفيات في البلدان المتضررة بشدة من كورونا مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال أليكس تشو، الرئيس التنفيذي لموقع "تيك توك" في بيان: "نتفهم أن هذه أوقات عصيبة للجميع. نحن ملتزمون بتقديم أقصى ما بوسعنا لمساعدة الإنسانية".

وارتفعت شعبية تطبيق "تيك توك" بشكل ملحوظ مع انعزال سكان العالم في المنازل.

وحسب مواقع لرصد وتحليل البيانات، استخدم 800 مليون شخص تطبيق "تيك توك" في يناير/ كانون الثاني، وتم تحميله 65 مليون مرة في مارس/ آذار.