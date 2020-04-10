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سياسة|مصر

بعد حلقة عبد الله الشريف.. هاشتاج "المعيز" يتصدر تويتر في مصر (فيديو)

10/4/2020

تصدر هاشتاج " المعيز" قائمة تويتر في مصر بعد دقائق من بثُ الفنان والمدون المصري عبد الله الشريف لفيديو جديد على صفحته في يوتيوب بنفس الاسم.

وكان الشريف قد بث تسجيلا جديدا واصل فيه مهاجمة مؤيدي النظام المصري، داعيا المصريين إلى التواصل معه لفضح النظام.

وتصدر الحديث عن فيديو عبد الله الشريف قائمة الهاشتاج الأكثر تداولا في مصر، بعد دقائق من نشره ولا يزال ضمن الأعلى في مصر حتى ظهر اليوم الجمعة، فيما كان اسم -عبد الله الشريف رقم 4 في البحث.

وقال أحد المغردين أمس الخميس بعد دقائق من بث الحلقة "خلال 45 دقيقة، أكثر من 280 ألف مشاهدة عبر يوتيوب والهاشتاج الأول في مصر". علما بأن عدد مشاهدات الحلقة حتى الآن خلال أقل من 24 ساعة وصل إلى مليون ونصف المليون مشاهدة.

وقال حساب آخر "من بين العالقين الذين وصفهم الإعلام المصري بالإخوان هناك 4 مسيحيين" ووجه انتقادا للإعلام المصري.

ووصف مغرد آخر الحلقة قائلا "أحلى حاجة في حلقة عبد الله  إنها عملت بداية لسلسة افضحهم.. أي ضابط سواء جيش أو شرطة هيخاف من هنا ورايح إنه يظلم حد".

عبد الله الشريف.. والمعيز

وتحدث الشريف عن ترويج بعض الإعلاميين المصريين عن أكاذيب لعلاجات لفيروس كورونا والنفي والتكذيب الذي صدر بعد ذلك من وسائل إعلام مصرية.

وتناول في حلقته الحديث عن مواطنين مصريين، قالوا إنهم في قطر ويريدون العودة إلى مصر، غير أن الخارجية القطرية أصدرت بيانا قالت إن السلطات المصرية رفضت استقبالهم بعد أن تم الاتفاق على ترحيلهم بطائرة إسبانية.

وأثار الشريف في حلقته الحديث عن مجموعات من المصريين العالقين في السعودية والكويت بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في شأن موضوع فيروس كورونا، والذين كانوا يناشون الحكومة المصرية بضرورة إرجاعهم إلى مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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