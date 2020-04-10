القبض على مدير قناة أردنية ومدير الأخبار بعد تقرير عن حظر التجوال

قالت قناة "رؤيا" الأردنية إن السلطات أوقفت مديرها العام ومدير الأخبار فيها بعد بثها تقريرا عن حظر التجوال المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على العمال.

وقالت القناة الخاصة على موقعها الإخباري إن "النيابة العامة في محكمة أمن الدولة باشرت مساء الخميس التحقيق مع المدير العام للقناة فارس الصايغ ومدير الأخبار محمد الخالدي على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية".

وأضافت القناة أن النيابة العامة قررت توقيف الصايغ والخالدي 14 يوما.

وقالت القناة إنها "كانت وستبقى داعمة لجهود الدولة الأردنية في كافة الأزمات باعتبارها جزءا من إعلام الدولة الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول".

وأكدت "احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل".

وتضمن تقرير بثته "رؤيا" الأربعاء لقاءات مع عمال "اليومية" او "المياومة"، وهم الذين يعملون بأجر يومي، ممن تضرروا نتيجة حظر التجوال المفروض في المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أحد العمال "كلنا نعمل بأجر يومي، وخلال يومين إلى ثلاثة أيام إن لم يفتح لنا المجال للعمل سأضطر للسرقة".

وأضاف العامل "أحتاج إلى أن أطعم أهلي، ماذا أفعل؟ اشتغل في المخدرات؟ أسرق؟ لم يبقَ لنا إلا أن نسرق. افتحوا لنا (الغوا حظر التجوال) فليصبنا فيروس كورونا ونموت أفضل من هذه الحال".

وقالت سيدة أخرى "ارفعوا هذا الحصار عنا، إذا لم يرفع هذا الحصار خلال يومين أنا سأنزل للشارع للتسول، نريد أن نطعم أبناءنا".

وقررت الحكومة الأردنية تعطيل عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف أبريل/ نيسان الجاري، كما فرضت حظر تجوال في إطار جهودها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخففت السلطات لاحقا من الحظر فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيرا على الاقدام للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وسجلت في المملكة 372 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 7 حالات وفاة إضافة إلى 161 حالة تعافت وغادرت المستشفى.