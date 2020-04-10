استمرار مناشدات المصريين العالقين بسبب كورونا دون استجابة (فيديو)

يواصل مصريون عالقون مناشدة حكومتهم لإجلائهم من بلدان مختلفة، لكن الحكومة المصرية لم تستجب لهم حتى الآن، رغم تسييرها لبعض الرحلات لإجلاء مصريين عالقين في أمريكا وبريطانيا.

ويستمر المصريون في عدة بلدان حول العالم في تصوير مقاطع فيديو توضح معاناتهم في ظل أزمة كورونا وتعليق رحلات الطيران، لكن الحكومة المصرية لم تستجب إلى أي من هذه المناشدات، مما يزيد من معاناة من تقطعت بهم السبل سواء كانوا طلابا أو سياحا أو موظفين استغني عن خدماتهم.

وتتسع رقعة من تقطعت بهم السبل من المصريين المطالبين برجوعهم في دول مختلفة تشمل قطر والسعودية والبحرين والمجر وروسيا وأوكرانيا وماليزيا وإندونيسيا وتشاد والسودان.

ففي قطر استأجرت السلطات القطرية طائرة إسبانية يوم الجمعة الماضي لإعادة المصريين الذين تقطعت بهم السبل، إلا أن السلطات المصرية امتنعت عن استقبالها قبل إقلاعها، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي السعودية يوجد نحو مائة وثلاثين من العمالة المصرية ناشدوا السلطات المصرية إعادتهم إلى بلدهم، مؤكدين أنهم تقطعت بهم السبل ونفدت أموالهم، مستنكرين رفض القاهرة استقبالهم رغم توفر ثلاث عبارات في ميناء ضبا، وحجزهم تذاكر لهذا الغرض.

وفي البحرين قال الذين تقطعت بهم السبل إن عددهم أكثر من 300 شخص أُنهيت خِدماتُهم ويريدون العودة إلى مصر في أقرب وقت.

وفي تشاد قال الذين تقطعت بهم السبل هناك إن السفير المصري طردهم من السفارة ورفض استقبالهم، ولم يستجب لمناشداتهم، كما هددهم أمن السفارة بالضرب إذا لم ينصرفوا.

وفي السودان ناشد طلاب مصريون السلطات المصرية توفيرَ طائرة تعود بهم إلى مصر أسوة بما حدث للذين تقطعت بهم السبل في نيويورك.

وفي ماليزيا استغاث عدد من الطلاب المصريين هناك بالسلطات المصرية مطالبين بعودتهم ليكونوا مع أهلهم في ظل الظروف الراهنة.

وتكرر الأمر في أوكرانيا أيضا حيث ناشد مجموعة من الطلاب هناك الحكومة المصرية وقالوا إنهم لا يريدون سوى العودة إلى بلدهم ولا يمانعون دخول الحجر الصحي لمدة 14 يوماً أو حتى 28 يوم.

هذا، وفي محاولة لمحاصرة الفيروس أغلقت دول عديدة حدودها وعلقت رحلات الطيران، لكنها حرصت على استثناء مواطنيها الراغبين في العودة، ونظمت بعض الدول رحلات طيران خاصة لإعادة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في دول أخرى.

ويشار إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن تمديد تعليق رحلات الطيران إلى إشعار آخر، ضمن الإجراءات التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ بلغ عدد الإصابات في مصر حسب آخر الإحصاءات الرسمية 1699 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 118.