أردوغان: مقبلون على واقع عالمي جديد عقب تجاوز كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن العالم مقبل على "واقع جديد" عقب تجاوز وباء كورونا، معربا عن ثقته بأن تركيا ستتمكن من التغلب على خطر الفيروس.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "للمجلس التركي" – الدول الناطقة بالتركية – عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأضاف أردوغان: "نخوض حربا صعبة ضد عدو غير مرئي، وقمة المجلس التركي ستعزز تضامننا في مكافحة وباء كورونا".

وأردف: "نواجه أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية عالمية مع تأثير تفشي كورونا".

ومضى الرئيس التركي قائلا: "بإذن الله سننتصر في حربنا ضد فيروس كورونا ومن ثم سنكون أمام واقع جديد لعالم جديد".

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في العالم أظهرت مرة أخرى أهمية تعزيز الممر الملاحي الدولي العابر لبحر قزوين.

وتابع أردوغان: "إن مواصلة التجارة الدولية ونقل البضائع في إطار نهج حر ومنفتح وقائم على القواعد أمر حيوي لاستمرارية سلسلة التوريد".

وأردف الرئيس التركي بالقول: "أنتظر من الدول الأعضاء في المجلس التركي تقديم تسهيلات تتعلق بعبور البضائع ورسومها وكذلك لتأشيرات السائقين".

وأكد أنه واثق من أن العالم التركي سيخرج من هذه المرحلة العصيبة أكثر قوة.

وترحم الرئيس التركي على أرواح الذين فقدوا حياتهم جراء كورونا، مقدما التعازي لذويهم وأقربائهم.

وتحدث الرئيس التركي عن الانجازات التي حققتها بلاده خلال السنوات السابقة في القطاع الصحي، وعن التدابير التي اتخذتها لمواجهة وباء كورونا، من خلال إنشاء مجلس علمي لمكافحة الفيروس، مبيناً أن بلاده لم تشهد ضائقة في توفير وإنتاج المستلزمات الطبية.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تقيم طلبات المساعدة القادمة من دول المجلس التركي، معرباً عن ارتياحه للتضامن والتعاون القائم بينها.

وأكد ضرورة الاستعداد لما بعد جائحة كورونا، وإجراء تعاون بين البلدان الأعضاء بالمجلس في مختلف المجالات الصحية، والتجارية، والاجتماعية، وتبادل التجارب والخبرات لحل المشاكل الناجمة عن هذه المرحلة.

ويجتمع رؤساء دول المجلس التركي بمبادرة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تحت عنوان "التعاون والتضامن في مواجهة وباء كورونا".

وحضر الاجتماع فضلا عن علييف، كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والكازاخي قاسم جومارت توكايف، والقرغيزي سورونباي جينبيكوف، والأوزبكي شوكت ميرضيايف، والتركمنستاني قربانقلي بردي محمدوف.

كما يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والأمين العام للمجلس التركي بغداد أمرييف، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ويضم المجلس التركي الذي تأسس في 3 من أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.

وتعتمد سبعة دول، التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان. وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.