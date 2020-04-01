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وفاة رئيس الوزراء الصومالي السابق في بريطانيا متأثرا بكورونا

رئيس الوزراء الصومالي السابق، نور حسن حسين عدي
رئيس الوزراء الصومالي السابق، نور حسن حسين عدي
1/4/2020

توفي رئيس الوزراء الصومالي السابق، نور حسن حسين عدي، الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله، محمد نور عدي.

وقال عدي، في بيان، إن والده (83 عاما) توفي في مستشفى بلندن حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة.
بدوره، أكد السيناتور إلياس علي حسن، للأناضول، نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق، وقالت عائلة عدي، إنه سيوارى الثرى في بريطانيا، وفق مراسم الدفن الإسلامية التقليدية.
وشغل عدي، منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و 2009.

نور حسن حسين (وسط) في مقديشو -20 يناير 2008.
زيادة عدد الوفيات

من ناحية أخرى قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا سيزيد على الأرجح قبل أن يتحسن الوضع، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبطئ انتشار المرض.
وقال إنه "من الجلي أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حرجان ومن الممكن، بل من المرجح، أن يتدهور الوضع فيما يتعلق بالأعداد في الأيام القادمة قبل أن يتحسن".
وبدأت بريطانيا فحص العاملين في القطاع الطبي إلى جانب المرضى في المستشفيات، لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.
وستخصص الفحوصات بشكل خاص للمعالجين الطبيين لافساح المجال أمام عودتهم إلى العمل بأمان.
وحتى ظهر الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 875 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 187 ألف مصاب من المرض.

مسعفون خارج مركز يتم إعداده ليصبح مستشفى للعلاج- لندن 1 مارس
المصدر : وكالات
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