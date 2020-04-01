منظمات دولية: الأمن الغذائي العالمي يواجه مخاطر أزمة في ظل انتشار كورونا

حذرت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العالم مع الاضطرابات في سوق المنتجات الزراعية.

وفي بيان مشترك نادر، نبه مديرو هذه المنظمات الثلاث إلى أنه في حال قيام بعض الدول المصدرة للحبوب الأساسية بالاحتفاظ بمحاصيلها خشية حصول نقص أو لخفض الأسعار، فإن دولا أخرى على الضفة الأخرى من السلسلة الغذائية العالمية قد تواجه مخاطر التعرض لنقص خطير.

وقال البيان إن "الغموض حول توفر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة قيود على التصدير" التي قد تتسبب بدورها "في نقص في السوق العالمية".

وأضاف البيان أن "من المهم" تأمين المبادلات التجارية "بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية" وخصوصا في الدول الفقيرة.

ويرى خبراء في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن "القيود على التصدير" تؤدي في بعض الأحيان الى مجاعة في الضفة الأخرى من العالم.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مكاتب وساطة في سوق القمح الأوربية أن روسيا تفكر في الحد من الصادرات الروسية من الحبوب لتصل الى سبعة ملايين طن بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.

والأربعاء، قررت روسيا،أكبر مصدر عالمي للقمح بيع مليون طن من القمح من مخزونها الاحتياطي الخاص في السوق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وذكر الخبير الاقتصادي في الفاو عبد الرضا عباسيان أن "بعض الدول المنتجة للأرز مثل الهند وفيتنام فرضت قيودا على التصدير بعد الأزمة المالية في 2007، لأنها كانت قلقة من ارتفاع الأسعار مما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار عالميا وساهم في إثارة أعمال شغب بسبب الجوع في بعض الدول النامية".

وعبرت المنظمات الدولية الثلاث أيضا عن قلقها من عوامل أخرى تهدد السلسلة الغذائية العالمية.

وأشارت خصوصا إلى "تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء"، ما يتسبب بعرقلة الكثير من الزراعات الغربية. ومع إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا المستجد تعتمد بعض الدول على اليد العاملة من الخارج مثل العمال من دول أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة والعمال من دول المغرب العربي لحصد محاصيل في إسبانيا او العمال الزراعيين من أوربا الشرقية الذين يعملون في حقول ألمانيا.

وأشارت المنظمات أيضا إلى عدد من العناصر الأخرى المثيرة للقلق مثل حصول "تأخر على الحدود لحاويات" البضائع، مما يؤدي إلى "هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة التبذير الغذائي".

ودعت المنظمات إلى "حماية" الموظفين في قطاع الانتاج الغذائي والعاملين في الصناعة التحويلية للأغذية الزراعية والعاملين في التوزيع بهدف "التقليل من تفشي الفيروس في القطاع" و"الحفاظ على سلاسل الإمدادات الغذائية".

وأضاف مديرو المنظمات الثلاث "عندما تكون المسألة مسألة حماية الصحة ورفاهية المواطنين، ينبغي على الدول ضمان ألا تتسبب مجمل التدابير التجارية في اضطرابات في سلاسل الإمدادات الغذائية"، مؤكدين أنه "في فترات كهذه، يصبح التعاون الدولي ضروريا".

ودعا البيان إلى "ضمان ألا يؤدي تصدينا لوباء كوفيد-19، بطريقة لا إرادية، إلى نقص غير مبرر للمنتجات الأساسية ويفاقم الجوع وسوء التغذية".

واعتبر الخبير الاقتصادي عباسيان "أننا لا نزال في بداية هذه الأزمة"، قائلا إن الأزمة لا تتعلق بالإنتاج وإنما بشكل خاص هي أزمة نقل وامداد.

وأضاف أن الوضع في الهند سيكون حاسما بالنسبة إلى معرفة تطورات المرحلة المقبلة قائلا "المحاصيل تبدأ خلال بضعة أسابيع، ويجب تأمين مرونة نقل البضائع".