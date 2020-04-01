ممثلة كويتية تثير جدلا بدعوتها لطرد الأجانب بسبب كورونا

أثارت ممثلة كويتية شهيرة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوتها لترحيل العمال الأجانب، أو إلقائهم في الصحراء، لتوفير القدرة الاستيعابية للمستشفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت الممثلة حياة الفهد (71 عاما) وهي من أشهر الممثلات في الخليج، في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني على فضائية كويتية الثلاثاء أن الكويتيين لن يجدوا مستشفيات لاستقبالهم حال إصابتهم بالمرض.

مداخلة حياة الفهد

https://twitter.com/SAlajji/status/1245224796092116992?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت الفنانة التي لعبت دور السيدة المظلومة في أعمال فنية مختلفة "لقد مللنا (…) لو نمرض لا توجد مستشفيات لاستقبالنا. بلدانهم لا تريدهم، فلماذا نتكفل بهم؟".

وأضافت باللهجة الكويتية أنه يجب نقل الوافدين للخارج أو حتى "اقطهم في البر"، أي في الصحراء.

وسجّلت الكويت 317 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالات لعمال وافدين، وقد تعافى 80 منهم بينما لم تعلن عن أي وفاة ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول وجود نقص في أسرة المستشفيات.

وتقدّم الكويت العلاج مجانا للمصابين بفيروس كورونا المستجد من مواطنين ووافدين. ويشكل الأجانب نحو 70 بالمئة من السكان البالغ عددهم حوالي أربعة ملايين نسمة.

سقطة كبيرة لحياة الفهد.. هذا والحالات بالمئات، ماذا ستقول لو كانت الحالات بالآلاف لا سمح الله ؟ فعلاً الأزمات تكشف المعادن

والمُقيم هو مقيم بعرق جبينه لا بمنة من أحد، وأنا الآن في تركيا والحالات في الآلاف لم يطلبوا مني المغادرة لأني كويتي بل المستشفيات والخدمات كلها متاحة لي. https://t.co/3sYyTqeikO — Shuaib Rashid شعيب راشد (@Sh3aib) April 1, 2020