معارض سعودي: 3 دروس من استبعاد المغامسي رغم "تطبيله" لابن سلمان (فيديو)

قال المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز، إن السلطات استبعدت الشيخ صالح المغامسي الداعية المعروف، من الإمامة والخطابة رغم أنه لم يترك موضعا إلا ومدح ومجّد فيه ولي العهد محمد بن سلمان.

وأوضح عمر بن عبد العزيز في مقطع فيديو، أن المغامسي اُستبعد بعد أن تجاوز الدور المرسوم له عندما طالب بالعفو عن بعض المسجونين المخطئين.

واستغرب من استبعاد المغامسي رغم مواقفه المؤيدة للسلطة بقوة خلال حصار قطر والهجوم الإعلامي على تركيا ورئيسها وسلسلة من القرارات الداخلية التي حظيت بتلميع وتمجيد منه.

وقال المعارض السعودي المقيم في كندا، إن "المستبد يسير على النهج الفرعوني لا أريكم إلا ما أرى، ومن يخرج شعرة واحدة نصحا أو توجيها أو إرشادا يغضب عليه".

بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) March 28, 2020

رسالة لـ "المطبّلين"

وجه عمر بن عبد العزيز، رسالة لكل من أسماه "مطبل بأنه مهما فعلت سيأتي يوم وتُركل، فبادر بالعودة قبل فوات الأوان".

وأقالت السلطات السعودية الداعية المعروف الشيخ صالح المغامسي من وظيفة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة- أول مسجد بُني في الإسلام- بعد تغريدة اعتذر عنها لاحقًا ووصفها بغير الموفقة.

وكان المغامسي طالب في تغريدته بالعفو عن المخطئين من السجناء، وكتب أن من أسباب "رفع البلاء وكشف الوباء ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار، الإحسان إلى الفقراء والمنقطعين، العفو -ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين".

المغامسي أقيل من وظيفة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة

صالح المغامسي

وعُرف عن المغامسي دفاعه المستميت عن مواقف وتوجهات السلطات السعودية في الفترات الأخيرة، وبثنائه المتواصل على القيادة السعودية، وخصّ فيها ولي العهد بالمديح والثناء.

وشهدت المملكة، طوال الأعوام الثلاثة الماضية اعتقالات للعشرات من الشخصيات أكاديمية ودينية بارزة، منها، الشيخ سلمان العودة، وناصر العمر، وعوض القرني، وعلي العمري.

كما تم اعتقال شعراء ومفكرين لمخالفتهم رأي السلطة الحاكمة، وانتقادهم التحولات التي قامت بها وشملت بنية المجتمع السعودي.