البث الحي
سياسة

مصريون عالقون بمطار القاهرة رفضوا التوجه للحجر الصحي "على نفقتهم الخاصة" (فيديو)

أزمة بمطار القاهرة الدولي لمجموعة من المصريين القادمين من بريطانيا بعد قرار السلطات بإلزام العائدين من الخارج دخول الحجر الصحي
أزمة بمطار القاهرة الدولي لمجموعة من المصريين القادمين من بريطانيا بعد قرار السلطات بإلزام العائدين من الخارج دخول الحجر الصحي
1/4/2020

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمصريين عالقين بمطار القاهرة الدولي طُلب منهم عدم المغادرة والتوجه للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة.

ويظهر بالفيديو تجمع لعدد كبير من المسافرين القادمين من بريطانيا داخل مطار القاهرة الدولي، حيث منعهم المسؤولون بالمطار من المغادرة.

وتقول صاحبة الفيديو إنهم عالقون لخمس ساعات بالمطار وأن عددهم 400 شخص كانوا على متن طائرة واحدة، من بينهم كبار سن وأطفال ومرضى، ويقول لهم المسؤولون إنهم يجب أن يبقوا بأحد الفنادق لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة قبل أن يسمح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.

كانت السلطات المصرية قد أصدرت بالأمس قرارات بشأن المصريين العائدين من الخارج وإخضاعهم لحجر صحي إجباري على نفقتهم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل ووسائل إعلام مقربة من السلطات المصرية، صورا لإقرار العزل الصحي الذي يوقع عليه المصريون العالقين في الخارج، والذي أثار موجة غضب واسعة.

وجاء في صورة إقرار العزل الصحي الصادر عن وزارة الصحة والذي سيوقع عليه العالقون بالخارج إجباريا كشرط لدخول البلاد، أن يخضعوا للحجر الصحي (على نفقتهم الخاصة) فور وصولهم إلى القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة رسميا بمصر قد بلغ 710 حالات إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 47.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)