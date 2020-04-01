مصريون عالقون بمطار القاهرة رفضوا التوجه للحجر الصحي "على نفقتهم الخاصة" (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمصريين عالقين بمطار القاهرة الدولي طُلب منهم عدم المغادرة والتوجه للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة.

ويظهر بالفيديو تجمع لعدد كبير من المسافرين القادمين من بريطانيا داخل مطار القاهرة الدولي، حيث منعهم المسؤولون بالمطار من المغادرة.

وتقول صاحبة الفيديو إنهم عالقون لخمس ساعات بالمطار وأن عددهم 400 شخص كانوا على متن طائرة واحدة، من بينهم كبار سن وأطفال ومرضى، ويقول لهم المسؤولون إنهم يجب أن يبقوا بأحد الفنادق لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة قبل أن يسمح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.

كانت السلطات المصرية قد أصدرت بالأمس قرارات بشأن المصريين العائدين من الخارج وإخضاعهم لحجر صحي إجباري على نفقتهم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل ووسائل إعلام مقربة من السلطات المصرية، صورا لإقرار العزل الصحي الذي يوقع عليه المصريون العالقين في الخارج، والذي أثار موجة غضب واسعة.

وجاء في صورة إقرار العزل الصحي الصادر عن وزارة الصحة والذي سيوقع عليه العالقون بالخارج إجباريا كشرط لدخول البلاد، أن يخضعوا للحجر الصحي (على نفقتهم الخاصة) فور وصولهم إلى القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة رسميا بمصر قد بلغ 710 حالات إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 47.