مسؤولة بالبيت الأبيض: وفيات كورونا بأمريكا قد تصل لـ 200 ألف

توقعت منسقة الاستجابة عن فيروس كورونا بالبيت الأبيض، ديبورا بيركس، وفاة ما بين 100 ألف و200 ألف أمريكي جرّاء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بيركس، في المؤتمر الصحفي للرئيس دونالد ترمب، اليومي حول آخر مستجدات الجهود المبذولة للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وقالت إنه يتم تقييم النماذج المختلفة وتطورات الأزمة وأعداد الإصابات والوفيات في الولايات المختلفة.

وتابعت "وذلك مثلما يتم تقييم تجارب الدول الأخرى والتطورات في إيطاليا الأكثر تضررا، لنعرف ما قد نحتاج إليه في المستقبل لمكافحة التزايد في عدد الإصابات".

وأوضحت أن العبء الأكبر يقع على الأطقم الطبية التي تتعرض إلى التوتر والإجهاد الشديدين، لاحتواء انتشار الفيروس

وأضافت قائلة " نستطيع التعامل مع البؤر المنتشرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونسعى إلى احتواء الفيروس بشكل كبير حتى لا يشكل بؤرا جديدة أخرى في البلاد".

ارتفاع معدلات الوفاة

وأضافت أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاعًا في معدلات الوفاة بالفيروس، لافتة إلى أن الإجراءات المتبعة من شأنها أن تقلل من تلك الأعداد.

كما شددت على ضرورة الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات والتحذيرات المعلن عنها من قبل الحكومة الفيدرالية.

وتجاوزت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأكثر من 185 ألف إصابة كافة دول العالم، كما تجاوزت الصين، في حصيلة وفيات الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة، 3 آلاف و450 وفاة بكورونا، لتحل بذلك في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا (12 ألفا و428)، وإسبانيا (8 آلاف و269)، بينما تأخرت الصين للمرتبة الرابعة (3 آلاف و305).

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 854 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، وتعافى أكثر من 176 ألفًا.

وفي محاولة لمحاصرة الفيروس، أغلقت دول عديدة حدودها، وعلقت رحلات الطيران، وعطلت الدراسة، وفرض حظر تجول، وألغت فعاليات عديدة، ومنعت التجمعات العامة وأغلقت المساجد والكنائس.