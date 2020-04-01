للمرة الأولى.. أكثر من 500 وفاة في بريطانيا بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عددًا قياسيًا من الوفيات بلغ 563 جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما يتجاوز المعدل اليومي للوفاة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أن 563 شخصا توفوا بمرض الالتهاب الرئوي الجديد منذ أمس الثلاثاء.

وبلغ إجمالي عدد وفيات الفيروس المستجد في المملكة المتحدة ألفين و352 وفاة، فيما ثبتت إصابة نحو 30 ألف شخص بالمرض حتى الآن، وسط توقعات بأن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من هذا العدد.

وتأخرت بريطانيا مدة طويلة في اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة الفيروس، كما أنها لم تُجرِ سوى فحوصات قليلة للكشف عن الفيروس، مقارنة بدول أوربية أخرى مثل ألمانيا.

وفي إسبانيا، توفي 589 شخصًا، في غضون 24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بالفيروس، أما إيطاليا فقد سجلت 727 حالة وفاة جديدة، ما يعني أنها صاحبة الرقم الأعلى عالميًا بين حالات الوفيات الآن.

وأصاب فيروس كورونا، حتى الساعة، 917 ألفًا و913 شخصًا، وقضى 46 ألفًا و62 إنسانًا، في حين تعافى 193 ألفًا و333 شخصًا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إصابة ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، وشخصيات عامة أخرى.

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