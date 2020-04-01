لحظة بلحظة: انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 1 أبريل)

أصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكثر من 928 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 46 ألفا، بينما تعافى منه أكثر من 193 ألف شخص حسب مواقع لرصد انتشار الفيروس.

وعدد الإصابات المعلنة لا يبين عدد حالات الإصابة الحقيقية بعد أن أصبح العديد من الدول يكتفي بفحص الذين يجب إدخالهم المستشفيات.

لحظة بلحظة: