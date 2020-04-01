لحظة بلحظة: انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 1 أبريل)

أصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكثر من 928 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 46 ألفا، بينما تعافى منه أكثر من 193 ألف شخص حسب مواقع لرصد انتشار الفيروس.
وعدد الإصابات المعلنة لا يبين عدد حالات الإصابة الحقيقية بعد أن أصبح العديد من الدول يكتفي بفحص الذين يجب إدخالهم المستشفيات.
لحظة بلحظة:
- قطر: تسجيل 54 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 835 حالة.
- قطر: تسجيل 9 حالات جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 71 حالة.
- الإمارات: تسجل حالتي وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة، بينها 8وفيات.
- السعودية: تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا و99 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 264.
- السعودية: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1720 مصابا.
- الكويت: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 317 مصابا.
- وزارة الصحة العُمانية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 وحالة وفاة واحدة.
- سلطنة عمان تعلن عزلا صحيا تاما لولاية مطرح بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
- العراق: تسجيل حالتي وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 52 من بين 728 إصابة.
- العراق: تعافي 12 مريضا ليصبح الإجمالي 182 حالة شفاء.
- إيران: تسجيل 138 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3036.
- إيران: تسجيل 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47593.
- إيران: تعافي 15473 من المصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المراكز الطبية والمستشفيات.
- مصر: 69 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 779 إصابة وتسجيل 6 وفيات ليصل الإجمالي إلى 52 وفاة؟
- الأردن: تسجيل 4 إصابات جديدة ترفع الإجمالي إلى 278 إصابة، وتسجيل 6 حالات شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 36.
- الجزائر: تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 58 حالة.
- الجزائر: تسجيل 131 إصابة جديدة مؤكدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 847 إصابة مؤكدة.
- المغرب: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 39 حالة.
- المغرب: تسجيل 40 إصابة بالفيروس ترفع الحصيلة إلى 642.
- تونس: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 423.
- وزارة الصحة التركية: تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 277 وفاة.
- تركيا: تسجيل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 15679 مصابا.
- وفاة طبيب تركي وإصابة 600 من أفراد الطواقم الصحية بفيروس كورونا.
- إسرائيل: تسجيل 5 وفيات جديدة ترفع الحصيلة إلى 26 وفاة.
- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14.
- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 479.
- المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 15 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 134.
- وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا): عزل بلدة منين بريف دمشق بعد وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا.
- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 4361 حالة وفاة في الولايات المتحدة، والإصابات تتجاوز 203 ألف إصابة.
- حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: 1941 إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بالولاية والعدد الكلي للإصابات 83712.
- حاكم ولاية كونيتيكت الأمريكية: وفاة رضيع عمره ستة أسابيع بفيروس كورونا في الولاية.
- إجلاء نحو 3 آلاف بحار من على متن حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت" في المحيط الهادئ بحلول الجمعة.
- بلومبيرغ: المخابرات الأمريكية قدمت الأسبوع الماضي للبيت الأبيض تقريرا عن عدم إبلاغ الصين عن الأرقام الفعلية.
- بلومبيرغ: خلص تقرير المخابرات الأمريكية إلى أن الصين كانت تبلغ عن أعداد أقل من الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات.
- إيطاليا: تسجيل 727 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 13155 حالة، وهي أعلى عدد وفيات بين دول العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
- إيطاليا: وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة، وبينها حالات التعافي والوفاة، إلى 110574 حالة.
- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 563 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2352 وفاة.
- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 864 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 9 آلاف والإصابات إلى أكثر من مائة ألف.
- فرنسا: تسجيل 509 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4032 وفاة.
- فرنسا: تسجيل 4 آلاف و861 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى نحو 57 ألف مصاب.
- الأمم المتحدة تعلن تأجيل قمة المناخ المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بفنلندا بسبب فيروس كورونا.
- إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.
- الاتحاد الأوربي لكرة القدم: تأجيل المباريات الأوربية واللقاءات الودية الدولية حتى إشعار آخر بسبب كورونا.