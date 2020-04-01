كورونا يجبر البحرية الأمريكية على إخلاء حاملة طائرات

أمرت البحرية الأمريكية بإجلاء آلاف البحارة لحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت" في غوام، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا على متنها يهدد حياة الطاقم.

ومع اكتشاف عشرات من الإصابات بوباء "كوفيد-19" في صفوف البحارة، قال مسؤول أمريكي رفيع إن البحرية سارعت إلى حجز غرف في فنادق على جزيرة غوام للعديد من أفراد الطاقم الذين يربو عددهم على أربعة آلاف، في حين يتم إعداد فريق من بحارة غير مصابين لإبقاء السفينة قيد التشغيل.

وأقر مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) بأن محنة روزفلت تمثل تحديا للاستعداد العسكري، مشيرين إلى أن القوات الأمريكية تواجه الوباء في جميع أنحاء العالم بالقدر نفسه.

وقال الأدميرال جون مينوني قائد منطقة مارياناس للصحفيين في غوام الأربعاء "الخطة في هذا الوقت تقضي بإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من على متن تيدي روزفلت، مع العلم بـأنه يجب أن نترك عددا معينا من الناس على متن السفينة لأداء واجبات المراقبة العادية التي تبقي السفينة قيد التشغيل".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبلغ القبطان البنتاغون أن فيروس كورونا المستجد ينتشر في شكل لا يمكن السيطرة عليه على متن سفينته، داعيا إلى تقديم مساعدة فورية لعزل أفراد طاقمه.

وحذّر قبطان الحاملة بريت كروزييه ،رؤساءه قائلا "انتشار المرض مستمر ومتسارع.. نحن لسنا في حالة حرب. لا حاجة لأن يموت جنود البحر".

وقال كروزييه "قد يبدو إجلاء غالبية الطاقم من حاملة طائرات نووية أمريكية منتشرة في المحيط وعزلهم لمدة أسبوعين إجراء استثنائيا"، مضيفا أن "هذه مخاطرة ضرورية".

حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت

ولم يحدد كروزييه عدد المصابين على متن حاملة الطائرات، كما أن البحرية لا تعلن أرقاما لأسباب أمنية.

لكن مسؤولا قال إن حصيلة المصابين أقل من الرقم مئة الذي ورد في الإعلام الأمريكي.

وقال البنتاغون إن أكثر من 1400 من العاملين والمتعاقدين في وزارة الدفاع أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بينهم 771 عسكريا.