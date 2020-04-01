فيروس كورونا: بنما تخصص أياما لتسوق النساء وأخرى للرجال

قررت السلطات في بنما تخصيص أيام يخرج فيها الرجال فقط من منازلهم وأخرى للنساء بدءا من، اليوم الأربعاء، ضمن إجراءات جديدة فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخصصت السلطات أيام الإثنين والأربعاء والجمعة للنساء، فيما يُسمح للرجال بالخروج أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وذكرت وزارة الصحة أن الإجراء الجديد، الذي يتعين فيه على الرجال والنساء البقاء في منازلهم أيام الأحد، يهدف إلى تقليل الحركة في الشوارع بمقدار النصف.

وتُطبّق هذه القواعد المشددة بعد أن خالف كثير من الأشخاص حجرًا صحيًا عامًا، أعلنه الرئيس لورنتينو كورتيزو، الأربعاء 25 مارس/آذار الماضي.

وتُلقي السلطات القبض على مئات الأشخاص يوميًا لانتهاك الحجر الصحي، منذ فرضه لأجل غير مسمى، فيما فرض القضاة غرامات مالية على بعض منتهكي قرار حظر التجوال.

وفي حين يجب على الأشخاص فوق 60 عامًا (فضلًا عن ذوي الإعاقة) الالتزام بالحظر، وخُصصت لهم أوقات للتسوق، وقد يرافقهم مقدمو الرعاية.

أعلنت وزيرة الصحة في بنما، روزاريا تيرنير، أول حالة وفاء جراء الإصابة بفيروس كورونا يوم 10 مارس/آذار الماضي (رويترز-أرشيفية)

وسجلت بنما ألفًا و100 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وقالت وزارة الصحة إن 10 في المئة منهم نُقلوا إلى المستشفيات، فيما يوجد 4 في المئة منهم في وحدات الرعاية المركزة، وتوفى 30 شخصا جراء فيروس كورونا المستجدد.

على المستوى الدولي، أصاب فيروس كورونا المستجد 905 آلاف و974 شخصًا، توفي منهم 45 ألفًا و398، في حين تعافى 190 ألفًا و901 حتى الآن.