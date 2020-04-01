فيروس كورونا: الهند تحول قطارات وملاعب لغرف حجر صحي

بدأت الهند في تحويل عربات القطارات والملاعب الرياضية إلى أجنحة عزل؛ للتصدي لموجة متوقعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

في الوقت نفسه، خصصت السلطات الهندية بعض المنشآت الرياضية كسجون مؤقتة لمنتهكي الإغلاق.

وقالت هيئة سكك حديد الهند، اليوم الأربعاء، إن العمل بدأ قي تعديل 20 ألف عربة قطار لتحويلها إلى منشآت طبية، وتتسع كل عربة 16 سريرا.

وجاء في بيان سكك حديد الهند "يمكننا الاعتناء بما مجموعه 320 ألف مريض في عربات الحجر الصحي".

وشهدت الهند زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، الأسبوع الجاري، إذ أكدت السلطات ألفًا و637 حالة عدوى و38 وفاة.

وثمة مخاوف أن يواجه نظام الرعاية الصحية الهزيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما مع عجز السلطات عن التعامل معها.

وتفتقر الهند إلى الأطباء والمسعفين والأجهزة الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس للتعامل مع تفشي الفيروس.

وبعيدا عن تحويل عربات القطارات، بدأت الولايات الهندية بالفعل تحويل الملاعب الرياضية إلى منشآت للحجر الصحي ومستشفيات مؤقتة.

وأعلن كبير وزراء نيودلهي، أرفيند كيجريوال، عن تحويل ملعب "جواهر لال نيهرو" إلى مركز حجر صحي؛ للتعامل مع الأعداد المتزايدة لمرضى فيروس كورونا المستجد في المدينة.

كما أن السلطات في ولاية آسام النائية الواقعة شمال شرقي البلاد، بالرغم من عدد الحالات القليلة لديها، إلا أنها حولت ملعب "ساروساجاي" إلى مركز للحجر الصحي لاستقبال ما يقرب من ألف شخص، ضمن خطوة احترازية لموجة جديدة من الفيروس.

معاقبة منتهكي الإعلاق وحظر التجول واحدة من وسائل تقليل انتشارفيروس كورونا المستجد (رويترز)

وفي مدينة شانديغار شمالي البلاد، جرى استغلال الملاعب والمجمعات التجارية في شيء مختلف تماما، إذ تحولت إلى سجون مؤقتة لاحتجاز مُنتهكي الإغلاق، وفق المتحدث باسم الشرطة شارانغيت سينغ.

يذكر أن فيروس كورونا المستجديقترب من مليون إصابة في العالم، إذ بلغ عدد المصابين، حتى الآن، 893 ألفًا و995 مصابًا، قضى منهم 45 ألفًا و50 حالة، في حين تعافى 189 ألفًا و470 شخصًا.

وفي الهند، بلغ عدد المصابين ألفًا و637 شخصًا، من بينها 240 حالة جديدة، توفي منهم 45 ضمنهم 10 وقيات جديدة، في حين تعافى 148 شخصًا، حتى الآن.