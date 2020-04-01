شاهد: فاضل سليمان: خليك في البيت "فيديو"

يستضيف برنامج حوار مباشر فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام ويقدم نصائح "للعزل المنزلي"

في ظل التوتر الذي يجوب العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وتغير العادات اليومية بسبب اتخاذ بعض الدول إجراءات احترازية عديدة منها العزل المنزلي لتجنب التجمعات. انقسم المجتمع حول العزل المنزلي، فمنهم من تعايش مع الوضع الطارئ وحاول النظر إلى بإيجابية، ومنهم من تذمر من البقاء في المنازل، وهو أمر لم يعتادوا عليه، معتبرين أن الإجازة الاضطرارية التي يقضونها كإجراء احترازي مملة ، لكن يبقى العزل ورفع شعار «خليك في البيت» هو الإجراء الأسلم والأفضل ريثما يزول الخطر.