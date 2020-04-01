البث الحي
سياسة

شاهد: إدخال طفل مغربي مصاب بكورونا إلى الحجر الصحي بعد وفاة والدته

الطفل المغربي، زياد إسماعيل يوسف، المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
الطفل المغربي، زياد إسماعيل يوسف، المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
1/4/2020

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إصابة طفل مغربي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في حي البساتين بمدينة مكناس المغربية.

وانتشر مقطع للطفل، زياد إسماعيل يوسف، لحظة صعوده سيارة الإسعاف بعد إصابته بالفيروس، وكانت والدته القاضية زاكية توفيت، الأسبوع الماضي، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

 

ونشر والد الطفل، مساء أمس الثلاثاء، على صفحته بموقع فيسبوك يطلب فيه الدعاء لولده بالشفاء العاجل من الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 925 ألفًا و53 شخصًا، قضى منهم 46 ألفًا و399 شخصًا، وتعافى 193 ألفًا و431 آخرين، حتى الآن.

وفي المغرب، أصيب 642 شخصًا، منهم 25 حالة جديدة، وتوفيت 37 حالة، منها حالة واحدة جديدة، في حين تعافى 26 شخصًا، حتى الساعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)