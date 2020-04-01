شاهد: إدخال طفل مغربي مصاب بكورونا إلى الحجر الصحي بعد وفاة والدته

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إصابة طفل مغربي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في حي البساتين بمدينة مكناس المغربية.

وانتشر مقطع للطفل، زياد إسماعيل يوسف، لحظة صعوده سيارة الإسعاف بعد إصابته بالفيروس، وكانت والدته القاضية زاكية توفيت، الأسبوع الماضي، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

أصغر طفل مغربي مصاب ب #كورونا توفيت والدته بنفس المرض… الله يشفيه يا رب… #المغرب pic.twitter.com/vcfWOtsdlg — فهد البطي (@fbati91) April 1, 2020

يارب اشفيه واشفى كل اطفال العالم طفل مغربى مصاب بفايروس كورونا pic.twitter.com/nRgXSvIjLE — salah بوابة الصعيد 💫 (@kJiTFZDn3g1hJMY) April 1, 2020

ونشر والد الطفل، مساء أمس الثلاثاء، على صفحته بموقع فيسبوك يطلب فيه الدعاء لولده بالشفاء العاجل من الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 925 ألفًا و53 شخصًا، قضى منهم 46 ألفًا و399 شخصًا، وتعافى 193 ألفًا و431 آخرين، حتى الآن.

وفي المغرب، أصيب 642 شخصًا، منهم 25 حالة جديدة، وتوفيت 37 حالة، منها حالة واحدة جديدة، في حين تعافى 26 شخصًا، حتى الساعة.