رغم نقصها عالميا.. مصر تؤكد زيادة أجهزة التنفس الصناعي لديها (فيديو)

رغم نقصها عالميًا في دول عظمى، صرح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية حسام حسني، خلال لقاء متلفز بأن مصر لديها فائض من أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد المسؤول الطبي، خلال لقاء على التلفزيون المصري، جاهزية مستشفيات العزل بكل ما يلزم، وأن الدولة مستعدة لجميع الاحتمالات.

وقال حسني في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن عدد مستشفيات المخصصة للعزل والحجر الصحي للمصابين بكورونا على مستوى مصر يبلغ 28، تم استخدام 8 مستشفيات فقط حتى الآن.

وأضاف "لا داعي للقلق بشأن وجود مستشفيات تكفي حال ارتفاع عدد المصابين في الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أن "فيروس كورونا ليس مرضًا فتاكًا ولا نريد الرعب والفزع ولكننا نريد الحذر والالتزام".

وأكد حسني أن جميع مستشفيات الصدر والحميات على مستوى مصر تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتابع "نعلم أن الضغط شديد على المستشفيات في هذه الظروف الاستثنائية وتزاحم كبير ونسعى لتحسين الخدمة في المستشفيات في أقرب وقت".

وأضاف أن البرنامج العلاجي للمصابين بفيروس كورونا مستقى من نجاح الصين، وأن الأدوية التي تعطى للمصابين مضادات الفيروسات وأدوية لتحسين المناعة ومضادات حيوية.

وقال إن الدولة وفرت كل الإمكانات للأطباء لمباشرة عملهم وإنقاذ المصابين، وناشد المواطنين بالجلوس في المنازل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

تصريحات المسؤول الطبي تتنافى مع واقع الفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر من أطباء وممرضين ومواطنين، والتي تؤكد عدم توافر الإمكانات وتجاهل وزارة الصحة لمصابي كورونا وعدم إسعاف المصابين في الوقت المناسب وتركهم للمرض يفتك بهم.

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كما أن تلك التصريحات تتنافى كذلك مع الوضع العالمي، حيث هناك نقص معلن في أجهزة التنفس الصناعي، ما دفع بعض الشركات الكبرى لتوحيد جهودها في إنتاج أجهزة ومعدات طبية وكمامات لمواجهة كورونا.

وبعد فرض حجر صحي في إحدى قرى الدقهلية، انتشرت مقاطع فيديو أمس لعزل عدة بنايات في مناطق مختلفة من محافظة بورسعيد المطلة على البحر المتوسط، وفرض حجر صحي على إحدى قرى محافظة الغربية، الأمر الذي فسره ناشطون على توسع انتشار الوباء.

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ونقل تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن ضابط رفيع المستوى بالجيش المصري أن سلطات بلاده تتبع ما يعرف بخطة "مناعة القطيع" لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا إن انتشار الوباء أوسع بكثير مما تعترف به الحكومة المصرية.

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كما أن الأرقام الرسمية المعلنة في مصر هي 710 حالات إصابة و46 حالة وفاة، غير أن الكثير من المصريين وخارجها يشككون في هذه الأرقام في ظل امتناع وزارة الصحة المصرية عن إجراء العدد الكافي من التحاليل، إذ تكتفي الوزارة بنصح المشكوك بإصابتهم أو المصابين بالفعل بعزل أنفسهم في المنازل.

وبالأمس، أثار عائدون من الخارج جدلًا بمطار القاهرة بعد رفضهم العزل الصحي وسط تساؤلات عن أسباب خشية المواطنين حجر وزارة الصحة، في وقت ألزمت الحكومة القادمين بالحجر على نفقتهم الخاصة.

ودعت منظمة الصحة العالمية، في بيان، السلطات المصرية إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لاحتمال أن تشهد "انتقالاً على نطاق أوسع" لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).