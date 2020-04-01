دراسة: فقد حاستي الشم والتذوق من أبرز أعراض كوفيد-19

أظهرت دراسة لرصد أعراض مرض كوفيد-19 الذي ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد أن فقد القدرة على الشم والتذوق من أفضل طرق تحديد ما إن كان شخص ما مصابا بالفيروس أم لا.

وطور علماء في بريطانيا والولايات المتحدة تطبيقا للمساعدة في رصد تفشي الجائحة.

فأظهرت البيانات التي تم جمعها من خلال التطبيق وحللها الباحثون أن 60 في المئة من المرضى الذين أكدت التحاليل إصابتهم بكوفيد-19 سجلوا فقدان حاستي الشم والتذوق، مقارنة بــــ 18 في المئة من بين الذين جاءت تحاليلهم سالبة.

وقال باحثون في جامعة كينغز في لندن إن هذه النتائج، التي نشرت على الإنترنت ولكن لم تحظ بمراجعة خبراء آخرين، تعد أكثر قوة في توقع نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 من القياس الذاتي لدرجات الحرارة.

ويقول الباحثون إن هذا التطبيق يمكن أن يبطئ التفشي ويحدد بسرعة أكبر الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وقال العلماء إنه إذا شارك عدد كاف من الناس الأعراض فيمكن للتطبيق كذلك أن يقدم للنظام الصحي معلومات قيمة للغاية.

وقال أندرو تشان الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية،الذي شارك في الدراسة "هذه الدراسة المستندة إلى بيانات التطبيق تعد سبيلا لمعرفة بؤر تركز كوفيد-19، والأعراض الجديدة التي يتعين البحث عنها، ويمكن أن يستخدم أداةَ تخطيط لاستهداف الحجر الصحي وإرسال أجهزة التنفس الصناعي وتقديم بيانات آنية للتخطيط لحالات تفشٍ في المستقبل".

ومن بين 1.5 مليون مستخدم للتطبيق من 24 مارس/ آذار إلى 29 منه، سجل 26 في المئة عرضا أو أكثر للمرض على التطبيق، ومنهم 1702 حالة أجري لها تحليل الفيروس فجاءت نتائج 579 إيجابية ونتائج 1123 سلبية.

وطور فريق الباحثين نموذجا رياضيا لتحديد أي مجموعة من الأعراض، التي تتراوح بين فقد القدرة على الشم والتذوق للحمى والسعال المستمرين والإسهال وألم البطن وفقدان الشهية، هي الأكثر دقة في توقع الإصابة بكوفيد-19.

وقال تيم سبكتور الأستاذ بجامعة كينغز الذي شارك في الدراسة "بالإضافة لأعراض أخرى يبدو أن الذين يعانون من فقد حاستي الشم والتذوق أكثر احتمالا بثلاث مرات من غيرهم لأن تأتي نتائج تحاليلهم إيجابية لكوفيد-19".

وطبق فريق سبكتور هذه النتائج على نحو 400 ألف شخص سجلوا أعراضا على التطبيق ولم يجرى لهم بعد تحليل الفيروس، ووجدوا أن نحو 13 في المئة منهم من المرجح أن يكونوا مصابين.

وقال سبكتور إن هذا يشير إلى أن نحو 50 ألف شخص في بريطانيا ربما يكونون حالات إصابة لم تتأكد بعد.