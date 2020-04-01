العرب وكورونا.. فقدان ثقة بالأنظمة أم هروب من واقع مرير؟

تأثرت معظم شعوب العالم بفيروس كورونا حيث ضرب المجتمعات وأفرغ شوارع مدن العالم الكبرى من سكانها، لكن مواطنين عربا يواجهون الأزمة باللامبالاة تارة، وبالسخرية والنكات تارة أخرى.

على الرغم أن الحال معظم شعوب العالم هو إدراك خطورة الوضع والدخول في حجر صحي طوعي بالمنازل، فإن دول العالم العربي شهدت حالات عدم التزام بتدابير الحكومات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

ولعل أبرز تلك التعليمات هو التزام المنازل، ما استوجب فرض حظر تجوال في دول عديدة، ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس والمقاهي، وارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على مسافة مناسبة عند التعامل مع آخرين وجهًا لوجه.

مشاهد صادمة

ورغم التعليمات، الصادرة عن جهات رسمية ومراجع طبية دولية بارزة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي حفلت بمشاهد صادمة تخالف تلك التعليمات، مما طرح تساؤلات عن الدوافع، إن كانت حالة هروب من الواقع، أم فقدان للثقة بالأنظمة الصحية.

في العراق تواصلت التجمعات، خاصة في المدن الموجودة بها أماكن مقدسة، حيث أقيمت صلوات، وتم توزيع أطعمة، من دون الاعتبار للتعليمات وحظر التجوال.

وفي سوريا، اصطف مواطنون في طوابير أمام مخابز بانتظار شراء الخبز، أو أمام مصارف لاستلام الرواتب، دون مراعاة للمسافة المطلوبة بينهم وعدم الاحتكاك بالآخرين.

وفي مصر، تجمع أناس داخل مكان ما وهم يدخنون النرجيلة ويتسامرون وكأنهم في مقهى، في خرق لمنع التجمعات.

وتوجد أمثلة عديدة لهذه الحالات في دول عربية أخرى، في ظل أخبار متكررة عن هروب مصابين من الحجر الصحي، من دون مراعاة للتعليمات، معرضين المجتمع لمخاطر كبيرة.

عدم مبالاة

نظير الكندوري، كاتب وباحث عراقي، تحدث عن هذه الظاهرة بقوله: الشعوب العربية تتعامل مع هذا الوباء بلا مبالاة وعدم اهتمام كبير، فتلك الشعوب وصلت إلى مرحلة عالية من عدم الثقة بأنظمتها، وتعتقد أن الدعوات التي توجهها إليها بضرورة المكوث بالبيت أو اتباع الإرشادات الصحية، هي مجرد دعوات كاذبة.

وتابع: هم يعتقدون أن السلطة تبتغي من دعواتها زيادة سيطرتها على تلك الشعوب، وحال تلك الشعوب في تعاملها مع أنظمتها يشابه القصة الشعبية، وهي قصة الراعي الكاذب، حينما ينادي كذبًا بهجوم الذئاب على غنمه، لكنه حينما يكون صادقًا بإنذاره من هجوم الذئاب، لا يصدقه الناس؛ لأنهم لا يثقون به.

وأردف أن الفساد جعل الأنظمة الصحية بأسوأ حال لها، حتى فقدت قدرتها على التعامل مع أزمة صحية كبرى بحجم هذا الفيروس، ما جعل هناك حالة استسلام لدى الشعب العراقي والشعوب العربية عامة لمفهوم القدرية وأن كل شيء يحصل لهم هو قدر من الله، فما هو الداعي لاتخاذ الإجراءات الصحية.

وزاد بأن هذا يعبر عن حالة اليأس والاستسلام أمام الكوارث، وهي ناتجة عن عدم قناعتهم (المواطنون) بقدرة النظام الموجود على التعامل مع هذه الكارثة.

الشعوب وصلت إلى مرحلة عالية من عدم الثقة بأنظمتها

فقدان للثقة

أما ياسر عبد العزيز، كاتب مصري، فذهب إلى أن نصائح الحكومات لم تجد آذانا صاغية لأن الشعوب أُفقرت منذ استقلالها على يد من حكموها، ولم تعد تستطيع تحمل البقاء في البيت من دون عمل، فمعظم شعوب المنطقة، إن لم يكن كلها، تواجه الكثير من الظروف الداخلية الصعبة، وتعاني الأمرّين في البحث عن لقمة العيش.

وتابع: حدثت عمليات تجهيل وتهميش ممنهجة من جانب تلك الحكومات، ما خلف حالة من اللامبالاة لدى تلك الشعوب، فمثلًا في مصر، استخف النظام بالفيروس في بادئ الأمر وأطلق جوقته من الفنانين والإعلاميين ليسخروا من الوباء، حتى قال أحدهم: (كورونا لو جالنا – جاءنا- مصر احنا اللي هانجبله – سنصيبه- كورونا).

ورأى أن النظام لا يمكن أن يكون أمينًا مع هذا الشعب، لقد فُقدت الثقة منذ هزيمة 1967 (أمام إسرائيل) عندما كانت الجرائد والإعلام يتحدث عن الهزائم التي تلحقها القوات المصرية بالعدو، وإسقاط 50 طائرة وتدمير 300 دبابة، ثم يستيقظ الشعب على ضياع ثلث مساحة مصر.

وربط الكاتب المصري حالة التجاهل هذه بـالتجهيل والإفقار وافتقاد الثقة بين الشعوب وحكامها، سواء في مصر أو (بقية) الدول العربية، حيث جعلت الشعوب لا تلتزم بالتعليمات الصحية التي توجهها الأنظمة الصحية والسياسية للشعب، فالشعوب تنتحر في هذه الأنظمة، وتقاومه بالطرفة

إخفاء الحقيقة

حالة من عدم الاكتراث لدى الشعوب العربية

اعتبر السوري سمير حافظ، الرئيس الفخري لاتحاد الأكاديميين العرب بتركيا، أن وضع الشعوب العربية نسبي وخاص، وأيضًا شعوب بلدان العالم الثالث والدول النامية، مع سيطرة حالة من عدم الاكتراث لدى هذه الشعوب.

وأضاف: أُرجع ذلك لأمرين، ثقافة البلدان الصحية، التي لم تصل إلى أن يعي كل المواطنين هناك، وبنسب عالية، ما يحصل في هذه الحالات والأزمة الحاصلة.

وزاد بأن النقطة الثانية هي أنه لو راقبنا أكثرية البرامج التلفزيونية والأخبار العالمية في أمريكا أو أوربا، نلحظ أن هناك دولًا من الغريب أنه لم تصلها الحالة، كروسيا مثلًا.. وعلى البرامج لا نرى سوى كلام أو أرقام أو تحذير، ولكن لو ظهر على تلك البرامج حالات المرضى الحقيقية التي حصلت بالفعل في تلك البلدان، لكان هذا أكثر تأثيرًا في الشعوب.

وشدد على أن غياب المعلومة الحقيقية يقود الناس إلى الاعتقاد بوجود مؤامرة داخلية أو خارجية.. نقل صور واقعية ممكن أن يؤثر، وفي سوريا الشعب فقد ثقته بكل شيء يصدر من النظام في دمشق، وأصبح لا يبالي لأن الموت أتى كثيرًا بنسب عالية خلال السنوات السابقة، فالناس لا تبالي باقتراب الموت من كورونا.