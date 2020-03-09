9 مارس/آذار: أحدث تطورات انتشار الفيروس كورونا في العالم

تجاوز عدد الإصابات بالفيروس كورونا المستجد حول العالم 111 ألف حالة في أكثر من 100 بلد ومنطقة بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 4 آلاف شخص.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين 9 من مارس/آذار:

إيطاليا

ارتفع عدد المصابين بالفيروس كورونا في إيطاليا اليوم الإثنين إلى 9172 شخصا من 7375 حالة في اليوم السابق، وذلك حسبما أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية في نشرتها اليومية.

وارتفعت حالات الوفيات من 366 في اليوم السابق إلى 463 حالة وفاة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للرعاية المركزة من 650 إلى 733.

ولا يزال تفشي المرض مركَّزًا في شمال إيطاليا، حيث بلغ عدد الحالات 5469 في إقليم لومبارديا و1386 في إميليا – رومانيا و744 في فينيتو.

وفي لاتسيو، الإقليم الذي يضم روما، ارتفعت حالات الإصابة من 87 حالة أمس الأحد إلى 102 حالة.

فرنسا

أعلن مكتب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، الإثنين، أن الوزير أصيب بالفيروس كورونا لكنّه "في حال جيّدة" ويلازم منزله.

وقال مكتب ريستر إنه "ثبتت اليوم إصابة الوزير "بالفيروس بعدما أجرى فحوصا طبية إثر ظهور "عوارض" مرض كوفيد-19 عليه، مشيراً إلى أن ريستر أمضى الأسبوع الماضي أياما عدة في الجمعية الوطنية حيث تم تشخيص عدد من الإصابات بالوباء.

إيران

أعلنت إيران الإثنين تسجيل 43 وفاة إضافية بالفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي "أكد زملاؤنا 595 إصابة جديدة في أنحاء البلاد".

وأضاف "بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 7161 اعتبارا من ظهر اليوم، الإثنين".

وقال "أضيف 43 شخصا للأسف إلى عدد الأشخاص الذين توفوا جراء المرض، ولذا لدينا حتى الآن 237 حالة وفاة".

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن بين المتوفين سياسيا ورجل دين بارزا.

والإثنين أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" بوفاة السياسي الإصلاحي محمد رضا راه جمني، عضو مجلس الشورى من عام 1984 حتى عام 2000.

وتعد إيران بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس خارج الصين.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، عن 3 إصابات جديدة بالفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 42 حالة.

وقالت الوزارة إن المصابين رقم 40 و41 عمرهما بالترتيب 38 عاما و52 عاما، وكلاهما من سكان تل أبيب (وسط) وعادا من النمسا الأسبوع الماضي.

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، فرض الحجر الصحي المنزلي على العائدين من دول العالم كافة لمدة 14 يوما بعدما كان القرار يخص دولا بعينها شهدت انتشارا للوباء.

لبنان

أعلنت لبنان اليوم الاثنين ارتفاع حالات الإصابة إلى 41 حالة. وذكرت مستشفى رفيق الحريري الجامعي المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس كورونا، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول الفيروس الكورونا، أن العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية هو 122 فحصا، جاءت منها 113 سلبية فيما جاءت النتائج الإيجابية لدى 9 مصابين.

وأشار التقرير إلى أن "وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا 4 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".

وقرر مجلس النواب اللبناني اليوم تأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لمدة أسبوع من تاريخه، وإغلاق مبنى مكاتب النواب لمدة أسبوع بنية إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية- تعليق رحلاتها موقتاً من وإلى السعودية ودولتي الكويت وقطر حتى إشعار آخر.

ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية عن ثاني حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس كورونا.

وذكرت السلطات في مدينة إيسن بولاية شمال الراين فيستفاليا أن حالة الوفاة الثانية هي لامرأة عمرها 89 عاما ثبت إصابتها بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي.

وحسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للفيروسات، فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس كورونا في البلاد 1112 حالة، أكثر هذه الحالات في شمال الراين فيستفاليا (524 حالة) منها 292 حالة في منطقة هاينسبرغ.

إسبانيا

أحصت إسبانيا 28 وفاة بالفيروس كورونا المستجد وإصابة 1204 أشخاص وفق حصيلة أدلت بها وزارة الصحة مساء الإثنين.

وفرضت مدريد إجراءات مشددة في محاولة لاحتواء تفشي المرض وخصوصا في إقليم الباسك، إحدى أبرز بؤره. وأعلن متحدث باسم الحكومة الإقليمية أنه سيتم إغلاق كل المدارس في فيتوريا لأسبوعين.

كندا

سجلت كندا، الإثنين، أول حالة وفاة بالفيروس كورونا، في ولاية بريتش كولومبيا.

وقال مسؤول وزارة الصحة بالولاية، إن "المتوفى هو أحد حالتين تم اكتشاف إصابتهما بالفيروس الأسبوع الماضي، وقد توفي ليلة الأحد". وأوضح أن عدد المصابين في الولاية بلغ 32 مصابا.

الصين

بلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين – باستثناء هونغ كونغ وماكاو – 80 ألفا و735 بينها 3119 حالة وفاة.

يذكر أن الوباء ظهر في الصين في ديسمبر/ كانون الأول. وتم تسجيل 40 إصابة جديدة و22 وفاة في الصين منذ الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش الأحد.

وأما خارج الصين، فسُجّلت 874 إصابة جديدة وخمس وفيات جديدة منذ الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الأحد.

وأما الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الصين فهي كوريا الجنوبية (7382 إصابة و51 وفاة)، تليها إيطاليا (7375 إصابة و366 وفاة)، ومن ثم إيران (6566 إصابة و194 وفاة)، وفرنسا (1126 إصابة و19 وفاة).

وتم تسجيل حالات وفاة جديدة كذلك منذ الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الأحد في كل من كوريا الجنوبية، وبريطانيا، وسويسرا.

قطر

أعلنت قطر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار كورونا.

وحثت وزارة الصحة العامة القطرية جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التجمعات في الأماكن العامة وإرجاء السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى.

ومنعت قطر مؤقتا دخول القادمين من 14 دولة هي مصر وبنغلاديش، والصين، والهند، وإيران، والعراق، ولبنان، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وسوريا، وتايلند.‬

الجزائر

قال مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، جمال فورار، إن تسجيل عدد من الحالات المصابة بكورونا في الجزائر لا يعني تفشيه، موضحا بالقول "الحالات كلها مستوردة وهذا ما يُقلص الخوف منه".

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت عن تسجيل 20 إصابة بالفيروس، من بينهم 16 حالة من عائلة واحدة انتقل إليهم الفيروس عن طريق أحد العائدين من فرنسا.

السعودية

قررت السلطات السعودية إيقاف تقديم الشيشة والنارجيلة في المقاهي والمطاعم مؤقتًا.

وجاء القرار لمنع انتشار الفيروس كورونا، الذي سجلت المملكة 15 إصابة منه حتى الآن.

كما أعلنت السلطات السعودية، الإثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من عدد من الدول وإليها، ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد الفيروس كورونا.

وهذه الدول هي: الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل ثلاثة حالات إصابة جديدة بالفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند أن حالتين من المصابين الثلاثة مرتبطتان بالقدوم من إيران، بينما الحالة الثالثة قادمة من أذربيجان.

وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 65 حالة، وأوضح أن حالة واحد تعافت، بينما لا يزال الآخرون يتلقون العلاج.

الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن 14 إصابة جديدة بالفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 59 حالة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزارة أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة من إيطاليا وشخصين من كل من بنغلاديش ونيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا.

وأوقفت ثلاث شركات طيران إماراتية رحلاتها إلى السعودية بعد قرار الأخيرة تعليق السفر مؤقتا إلى 9 دول بينها الإمارات.

مصر

أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى مطارات المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرار المملكة عدم استقبال الرحلات من مصر بسبب تداعيات الفيروس كورونا.

ودعت مصر للطيران عملاءها إلى مراجعة وتعديل حجوزاتهم.

فلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن حكومته تنسق مع الأردن، لإغلاق الحدود، بين البلدين قريبا، بسبب الفيروس كورونا.

وتوقع اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، ازدياد عدد الإصابات بالفيروس، مشيرا إلى ارتفاع العدد إلى 20 مصابا.

وأضاف أنشأنا مستشفى جديدا في بيت لحم (جنوبي الضفة)، معد بشكل كامل للتعامل مع الحالات المصابة، وأصبح جاهزا الآن.

ويربط معبر الكرامة البري، بين أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والأردن.

بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 11 حالة.

وكانت شركة الخطوط الجوية البولندية "إل أو تي" المملوكة للدولة قد قررت أمس الأحد تعليق رحلاتها إلى إيطاليا حتى يوم الخميس المقبل، بعدما أصبحت الأخيرة، واحدة من أكثر الدول الموبوءة بفيروس كورونا.

وقد طالبت السلطات البولندية إلغاء جميع الأنشطة التي تضم أكثر من 1000 مشارك.

اليابان

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 488 حالة، بعد وصول تقارير بثماني حالات جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم أنه بالإضافة إلى هذا العدد، أصيب بالعدوى 696 شخصا من السفينة السياحية دايموند برينسيس، كما تأكد وجود 14 حالة إصابة بين أشخاص عادوا من إقليم هوبي في الصين على متن طائرات مستأجرة.

وقد بلغ عدد الوفيات 16 وفاة منها سبع حالات كانت على متن سفينة سياحية خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو الشهر الماضي.

ألبانيا

امتد الفيروس لأماكن أخرى في أوربا اليوم، حيث سجلت ألبانيا أول حالتي إصابة لأب وابنه سافرا أخيرا إلى إيطاليا.

وطالب رئيس الوزراء إيدي راما بعقد اجتماع حكومي طارئ لمناقشة إجراءات الحد من تفشي الفيروس.

الفلبين

أعلن مسؤولون فلبينيون أن رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي أعلن حالة الطوارئ الصحية وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 إصابات.

وبموجب إعلان حالة طوارئ الصحة العامة، يتم توجيه جميع الوكالات والوحدات الحكومية إلى "حشد الموارد اللازمة للقيام بالتحرك وإجراء التدابير الضرورية والعاجلة والملائمة للحد من تهديد كوفيد-19 والقضاء عليه".

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي إن عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى 10 بعد تأكيد إصابة أربعة أشخاص يوم الأحد.

فيتنام

قال مسؤولون فيتناميون إن أحد أقدم الفنادق في هانوي قد أغلق أبوابه بصورة مؤقتة، بعد أن اكتُشف إقامة سائحين بريطانيين اثنين ثبتت إصابتهما بالفيروس كورونا الجديد، فيه.

وأكد نجوين تري لوك، رئيس اللجنة الشعبية لمنطقة هوان كيم، أن هناك سائحين بريطانيين اثنين أقاما في فندق "متروبول"، وأن السلطات قد تعاونت من أجل ضمان تطهير الشارع الذي يقع فيه الفندق، عن طريق رش المطهرات به صباح الإثنين.

يذكر أن هناك حاليا 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس كورونا (كوفيد-19) في فيتنام.

حلف الناتو

قال متحدث إنه ثبتت إصابة أحد العاملين بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل بالفيروس كورونا.

وكان الموظف، الذي يخضع الآن لعزل في منزله، قد أصيب بالحمى الأسبوع الماضي، عقب عودته من شمال إيطاليا.

وقال الناتو إنه جرى إبلاغ جميع زملاء الموظف المباشرين، وهم الآن يعملون من منازلهم.