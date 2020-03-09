مصر تعلق الزيارات للسجون بسبب كورونا

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتباراً من غد الثلاثاء، وذلك "حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء"، بسبب انتشار الفيروس كورونا.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان، إن القرار جاء في إطار تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس كورونا، وبناء على توصيات وزارة الصحة.

وتقول تقارير لوسائل إعلام مصرية مقربة من النظام، إن عدد المساجين في مصر يبلغ 114 ألف سجين، 84 ألفا منهم صدرت ضدهم أحكام نهائية، و30 ألف حبس احتياطي.

إلا أن منظمات حقوقية ونشطاء يقولون أن عدد المحبوسين احتياطيا تجاوز الـ60 ألفا، فضلا عن المختفين قسريا.

وقرر مجلس الوزراء، الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

وارتفع إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس كورونا في مصر إلى 55 حالة، بعد اكتشاف إصابة 7 حالات إضافية يوم الأحد.

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك 12 حالة تعافت من بين المصابين بالمرض ليصبح العدد الاجمالي للحالات المصابة حاليا 43 حالة.

وأعلن أمس الأحد عن وفاة شخص ألماني جراء الإصابة بالفيروس كورونا في مصر.