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سياسة|مصر

محام بريطاني: مخاطر من تسميم أسامة مرسي في سجنه بمصر

أسامة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
أسامة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
9/3/2020

قال الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، اليوم الإثنين، إن أسامة نجل مرسي يتعرض لتهديد مستمر وهناك مخاطر من تسميمه في سجنه في مصر.

وأعلن محامي أسرة مرسي، توبي كادمن، في بيان بشأن ظروف اعتقال نجل مرسي، عن دخول أسامة في إضراب عن الطعام بعد رفض السلطات تقديم شكواه إلى النيابة العامة في مصر.
وقال كادمن: "نعتقد أن الرئيس مرسي ونجله الأصغر قتلا على يد النظام العسكري المصري".
وأعرب الفريق القانوني عن قلقه البالغ بشأن السلامة الجسدية لأسامة مرسي الذي "لايزال محتجزا في ظروف تنتهك المعايير المعترف بها دوليا".
وطالب كادمن السلطات المصرية بالالتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع المعتقل مرسي الذي يتعرض لتهديد مستمر وهناك مخاطر من تسميمه في سجنه، مشيرا أن أسامة يواجه في سجنه المخاطر ذاتها التي واجهها والده قبيل وفاته.
وطالب الفريق الأمم المتحدة ببدء تحقيق شامل بشأن وفاة مرسي ونجله الأصغر عبد الله.
وتم اعتقال أسامة من منزله في ديسمبر/كانون أول 2016، وتم ترحيله بعد نقله عدة مرات على مقار احتجاز ومنها إلى سجن العقرب.
وتوفي مرسي في 17 يونيو/حزيران الماضي إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته، ومنعت السلطات أسرته من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت تشييع جثمانه، وبعد ثلاثة شهور لحق به نجله عبد الله.
من جهتها، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أسامة دخل في إضرابا عن الطعام منذ 2 مارس/آذار الجاري بسبب أوضاع الاحتجاز "المتردية" داخل سجن العقرب.
وقالت المنظمة في بيان، الإثنين، إن إسامة يتم "منعه مع بقية المعتقلين من التريض كما يجري احتجازه في زنزانة انفرادية منذ بداية اعتقاله، وحرمانه التام من الزيارة وحرمانه من التواصل مع أسرته أو محاميه بأي صورة".

عبد الله محمد مرسي توفي بعد والده بنحو 3 شهور
وفاة معتقل

وفي سياق آخر، قالت المنظمة إن مصر تتحمل مسؤولية وفاة المعتقل المصري مُسعد البعلي "بعد التعنت في تقديم الرعاية الطبية اللازمة له داخل مقر احتجازه ورفضها كافة طلبات أسرته ومحاميه بضرورة الإفراج الصحي عنه أو نقله لمستشفى مجهز لمتابعة حالته الصحية".

وكان المعتقل الراحل قد لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الأحد داخل المستشفى بعد ساعات قليلة من نقله من مقر احتجازه في سجن وادي النطرون نتيجة تدهور حالته الصحية منذ اليوم الأول لاعتقاله في سبتمبر/أيلول 2013.

وبحسب المنظمة فأنه بوفاة البعلي ارتفع عدد المعتقلين المتوفين داخل السجون المصرية إلى 806 شخصاً منذ تولي النظام الحالي سدة الحكم، بينهم 20 شخصاً منذ بداية العام الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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