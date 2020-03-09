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سياسة

قطر.. تعليق الدراسة في المدارس والجامعات للوقاية من فيروس كورونا

مؤتمر صحفي لوزارة الصحة القطرية
مؤتمر صحفي لوزارة الصحة القطرية
9/3/2020

أعلن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، في بيان له، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في دولة قطر اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى اشعارٍ آخر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن القرار جاء "في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا" وأيضا "حرصاً على سلامة الطلاب في كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الإثنين ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 18 حالة. كما أعلنت تطبيق الحجر الصحي على المخالطين لتلك الحالات.

وأضافت الوزارة في مؤتمر صحفي أن انتشار الفيروس داخل البلاد لا يزال منخفضا، وأنها فحصت 3500 حالة.

وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات في الأماكن العامة، وإرجاء السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى التي أوصت بها الوزارة على موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر : وكالات
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