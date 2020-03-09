البث الحي
سياسة|لبنان

شاهد: لبناني يهدد بتفجير نفسه على الطريق السريع جنوبي البلاد

9/3/2020

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الإثنين أن رجلا هدد بتفجير نفسه على الطريق السريع في منطقة الزهراني (جنوب)، وأن القوى الأمنية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة.

وقالت الوكالة إن "رجلا ملتحيا هدد بتفجير نفسه على أوتوستراد الجنوب (الطريق السريع) قرب مقام النبي ساري، في الزهراني جنوبي البلاد".

وأشارت إلى أن الرجل شوهد وهو يطلق النار على المارة، عند محلة أبو الأسود.

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش برفقة القوى الأمنية اعتقلت الرجل وصادرت الأسلحة التي بحوزته وتم الحجز على سيارته.

وبحسب الوكالة فإن القوى الأمنية عملت على تحويل حركة السير، من الأوتوستراد الجنوبي، إلى الأوتوستراد الغربي، وفرضت طوقا أمنيا على  المنطقة. 

ولم توضح القوى الأمنية حتى الآن، الدوافع وراء إقدام الرجل على محاولة تفجير نفسه.

وتم تداول فيديوهات وصور خاصة بالحادث على مواقع التواصل.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات
المزيد من سياسة

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)
الأكثر قراءة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)