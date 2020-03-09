شاهد: كيف تعامل المسلمون في الصين مع انتشار كورونا؟

ربما يسأل كثيرون عن أحوال مسلمي الصين في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص هناك. "اليوتيوبر" الصينية المسلمة عائشة تجيب في فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب.

وعبر قناتها "عائشة الصينية" (Ayisha Elseenya) والتي تحظى بمتابعة 233 ألف شخص، بثت الفتاة واسمها –شاشا- مقطع فيديو باللغة العربية وعلقت قائلة "كثير منكم يسألونني عن أخبار المسلمين الصينيين في ظل كورونا؟ الحمد لله نحن بخير بشكل عام".

وتابعت "ولكن أريد أن أشارك مزيد من قصصهم… وأتمنى أن يعرف مزيد من الناس عن جهود المسلمين الصينيين من مختلف القوميات في مكافحة كورونا".

وقالت خلال المقطع الذي حقق نحو مليون و400 ألف مشاهدة "نحن بخير لأن معظم المسلمين الصينيين يسكنون في شمال غرب الصين وليس هناك كثير من الإصابات، والوضع هناك جيد".

وعرضت عائشة بعض التسجيلات المصورة التي تظهر جهود مسلمي الصين في مكافحة كورونا ومساعدتهم للناس وللمرضى وتقديم وجبات مجانية لهم في ظل تفشي الوباء.

وقالت إن هناك مسلمين يملكون مطاعم، وتبرعوا بكثير من الوجبات، مضيفة "يجب أن تعلموا كم هو متعب جدًا العمل في المطاعم وتجهيز كل هذا الكم من الطعام". وأثنت عليهم قائلة "هم ليسوا أغنياء وقد يكونون بحاجة لأموال. المسلمون اختاروا شيئا أهم من الربح والمصلحة، هو الشجاعة والكرم والجرأة والمسؤولية. اختاروا الإنسانية والضمير والأخلاق أمام الخوف والخطر".

وتابعت "كم أنتم رائعون بقلوبكم الطيبة وبمساندتكم يا إخواني المسلمين… المسلم يفعل الخير الكثير ولا يأبه للتظاهر"، ورددت قوله تعالى "إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا".

وقالت إن هناك دولًا عربية وإسلامية ساندت الصين بعكس دول أخرى صديقة للصين لم تتبرع بأي شيء، فعلى سبيل المثال تبرعت مصر بأكثر من مليون كمامة للصين وكذلك باكستان جميع الكمامات المخزنة تقريبًا من هناك، مؤكدة أن الفيروس هو العدو المشترك لجميع البشر.

وفي وصف قناتها على يوتيوب قالت عائشة إنها تود مشاركة حياتها في الصين ومقاطع فيديو حول الاختلافات بين الثقافتين الصينية والعربية وكذلك فيديوهات خاصة بالموسيقى، وعبرت بالعربية عن حبها للصين وللغة العربية.