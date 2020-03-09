شاهد: توقف مظاهر الحياة شمالي إيطاليا بعد فرض الحجر الصحي بسبب كورونا

تداول نشطاء مظاهر من تأثير الحجر الصحي الذي فرض على العديد من المدن في شمال إيطاليا وأشهرها مدينة ميلانو؛ مما أدى إلى عزل حوالي 16 مليون شخص حتى 3 أبريل/ نيسان المقبل.

كما أدى الحظر إلى إغلاق المراكز الثقافية والمتاحف وصالات الألعاب وحمامات السباحة ومنتجعات التزلج؛ فضلا عن إلغاء إجازات العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية.

وشارك النشطاء ببعض الصور والمقاطع المصورة على وسم #zonerosse والتي تُظهر اختفاء مظاهر الحياة في المدن والمقاطعات التي فُرض عليها الحجر الصحي.

قال البابا فرنسيس إنه يشعر أنه "محبوس" خلال عظته التى ألقاها أمس الأحد عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان بدلا من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس كورونا المستجد فى إيطاليا.

لكنه ذهب إلى النافذة ولوح فى صمت لبضع مئات فقط تجمعوا فى الساحة الكبيرة التى عادة ما تجتذب عشرات الآلاف. وأبقى أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين وشاهدوا البابا وهو يلقى عظته على أربع شاشات كبيرة.

Recitation of the Angelus prayer by Pope Francis through video conferencing- 8 March 2020 #Angelus #Live #PopeFrancis https://t.co/jXQRgcHvb8 — Shalom World (@ShalomWorldTV) March 8, 2020

وكان رئيس الوزراء جوسيبي كونتي قال في وقت سابق يوم السبت "نحن نريد أن نضمن صحة مواطنينا. نعلم أن تلك الإجراءات سوف تفرض عددا من التضحيات الصغيرة أحيانا والكبيرة جدا في أحيان أخرى".

وباتت إيطاليا إحدى أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد خارج الصين التي رصد فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي.

vi sembra una azione di persone mature ammassarsi davanti a un supermercato per riempirsi di cibo? ma con che gente di merda convivo? #zonerosse #irresponsabili #coronavirusitalla #cornoravirus pic.twitter.com/Q3KwUsGPfk — nito fox (@noghecreao) March 8, 2020

وفي أكبر حصيلة وفيات يومية في إيطاليا، أعلنت السلطات، الأحد، وفاة 133 شخصًا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 366، إضافة إلى 6 آلاف و387 إصابة.