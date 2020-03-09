شاهد: أردوغان وستولنبرغ يمتنعان عن المصافحة بسبب كورونا

امتنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو) ينس ستولتنبرغ عن المصافحة بالأيدي خلال لقاء بينهما اليوم الإثنين في بروكسل.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي وضع أردوغان يده على صدره تحية ستولتنبرغ قائلا "كورونا"، ليلجأ ستولتنبرغ إلى وضع يده هو الآخر على صدره وتتعالى الضحكات في المكان.

وقال أردوغان خلال المؤتمر الصحفي " طلبنا من حلفائنا في الناتو عقد اجتماع طارئ بشأن الهجمات التي تتعرض لها تركيا."

وأضاف الرئيس التركي " على حلفائنا دعمنا في مواجهة الإرهاب من دون شروط أو مواقف مسبقة.".

من جانبه قال الأمين العام للناتو إن " تركيا تساهم بشكل كبير في أمن حلف شمال الأطلسي. لا أحد من حلفائنا عانى من مخاطر الإرهاب مثلما عانت تركيا."