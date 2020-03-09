البث الحي
سياسة

شاهد: أردوغان وستولنبرغ يمتنعان عن المصافحة بسبب كورونا

9/3/2020

امتنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو) ينس ستولتنبرغ عن المصافحة بالأيدي خلال لقاء بينهما اليوم الإثنين في بروكسل.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي وضع أردوغان يده على صدره تحية ستولتنبرغ قائلا "كورونا"، ليلجأ ستولتنبرغ إلى وضع يده هو الآخر على صدره وتتعالى الضحكات في المكان.

وقال أردوغان خلال المؤتمر الصحفي " طلبنا من حلفائنا في الناتو عقد اجتماع طارئ بشأن الهجمات التي تتعرض لها تركيا."

وأضاف الرئيس التركي " على حلفائنا دعمنا في مواجهة الإرهاب من دون شروط أو مواقف مسبقة.".

من جانبه قال الأمين العام للناتو إن " تركيا تساهم بشكل كبير في أمن حلف شمال الأطلسي. لا أحد من حلفائنا عانى من مخاطر الإرهاب مثلما عانت تركيا."

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)
الأكثر قراءة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)