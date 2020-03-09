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حاخام إسرائيلي: انتشار كورونا عقاب بسبب الشذوذ الجنسي

الحاخام الإسرائيلي مئير مزوز
الحاخام الإسرائيلي مئير مزوز
9/3/2020

قال الحاخام الإسرائيلي مئير مزوز، إن انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم بسبب "الشذوذ الجنسي، ومسيرات المثليين في إسرائيل."

ومزوز من كبار المرجعيات الدينية الشرقية في إسرائيل وهو حاخام وزير الداخلية الإسرائيلي السابق إيلي شاي الذي كان يقدم مقترحات أمنية للحكومة بناء على ما يسمعه منه.
وحسبما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، قال الحاخام إن "سبب انتشار يعود لمسيرات المثليين في إسرائيل". وتابع رجل الدين اليهودي إن "مسيرات المثليين ضد الفطرة والطبيعة والله ينتقم منا بسبب ذلك".

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه إسرائيل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 39 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن أحد المصابين من مؤسسة نجمة داوود (الفرع المحلي للصليب الأحمر)، أما الحالات الأخرى فلأشخاص عادوا من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا.

والحاخام مزوز معروف عنه الآراء المتطرفة المثيرة للجدل، حيث هاجم سابقا خدمة التراسل الفوري "واتسآب" مؤكدا أنها ستدمر العالم، كما أصدر عشرات الفتاوى التي تحث على قتل العرب، حيث طلب من اليهود المدنيين قتل أي فلسطيني مشتبه به بالقيام بعملية ضد الإسرائيليين، واشتهر "بسخريته من الإسلام.  "
كما اعتبر مزوز أن براءة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك من قضية "قتل المتظاهرين"، جاءت بفضل بركات يهودية ودعائهم له، وذلك بسبب مساندة مبارك لليهود ورفضه هدم قبورهم في مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية
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