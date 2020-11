ترمب يلوم السعودية وروسيا على تراجع الأسهم الأمريكية

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باللوم على معركة حصص سوق النفط الدائرة بين السعودية وروسيا وعلى "أخبار كاذبة" لم يحددها على التراجع المطرد لأسعار الأسهم الأمريكية اليوم الإثنين.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية سبعة في المئة اليوم وهوى المؤشر داو جونز الصناعي ألفي نقطة بعد انحدار أسعار النفط بما يصل إلى 22 في المئة.

وكتب ترمب في تغريدة "السعودية وروسيا تتعاركان على سعر النفط وتدفقاته. ذاك، والأخبار الكاذبة، هما السبب في تراجع السوق."

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!

وفي إشارته إلى "الأخبار الكاذبة"، بدا أن ترمب يعني التغطية الإعلامية لفيروس كورونا(كوفيد-19).

وفي تغريدة منفصلة، هون من أثر فيروس كورونا، مقارنا عدد وفيات الأمريكيين بسببه بالعدد الأكبر لوفيات الإنفلونزا الموسمية.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

