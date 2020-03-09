بينها مصر وتركيا.. السعودية توقف الرحلات الجوية مع 14 دولة

أعلنت السلطات السعودية، الإثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول، ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأفاد بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الرياض قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارًا من يوم الإثنين وحتى إشعار آخر، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف "انطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من: الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه".

وذكر البيان "كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، إلا أنه، استثنى من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية".

كما قررت وزارة الداخلية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة وتلك الدول، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.

#اجراءات_صحية_احترازية | مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى سلطنة #عمان، و #فرنسا، و #ألمانيا، و #تركيا، و #إسبانيا، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 9, 2020

وشهدت مقرات معامل وزارة الصحة المصرية زحاما شديدا أمس الأحد، بعد احتشاد الآلاف من المواطنين أمامها، لإجراء اختبار يثبت خلوهم من حمل فيروس كورونا الجديد.

وكانت السعودية قد أصدرت قرارا بمنع أي مصري من دخول أراضيها إلا في حالة توفر هذا التحليل قبل السفر إليها بـ24 ساعة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة في كافة أرجاء المملكة اعتبارا من، الإثنين، وحتى إشعار آخر ضمن إجراءات احترازية ضد كورونا، الذي تسلل للبلد الخليجية مؤخرا.

كما أعلنت تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف (شرق) مؤقتا، حيث إن جميع الحالات المسجلة بكورونا في البلاد (11)، كلها بمحافظة القطيف، بالإضافة إلى تعليق الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم بمساجد المملكة، وبرامج الزيارة في مرافق الحرمين الخارجية، ضمن إجراءاتها الاحترازية.

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 109 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى ذلك إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.