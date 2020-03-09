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سياسة

بينها خطبة الجمعة.. 6 إجراءات سعودية داخل المساجد بسبب كورونا

القرار تضمن ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15دقيقة
القرار تضمن ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15دقيقة
9/3/2020

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم الإثنين، عدة توجيهات لتطبيقها في المساجد بالمملكة، في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الوزير عبد اللطيف الشيخ قرارات بتقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15دقيقة، وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين.
كما قررت الوزارة منع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات السعودية، تعليق الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بمساجد المملكة، وبرامج الزيارة في مرافق الحرمين الخارجية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما تم تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات والدراسة في الدور النسائية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي علقت برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها.

وتضم تلك المرافق كلا من "مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف".
كما أعلنت وزارة التعليم السعودية، أمس الأحد، تعليق الدراسة في كافة أرجاء المملكة اعتبارا من، الإثنين، وحتى إشعار آخر ضمن إجراءات احترازية ضد كورونا.
كما أعلنت السعودية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف (شرق) مؤقتا، حيث أن جميع الحالات المسجلة بكورونا في البلاد 11، كلها بمحافظة القطيف.

وحتى اليوم الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 110 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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