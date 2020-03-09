البث الحي
سياسة

بسبب كورونا.. سخرية وتنمر على مواطن آسيوي في أحد شوارع القاهرة (فيديو)

9/3/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سخرية عدد من راكبي السيارات من شخص ذي ملامح آسيوية في العاصمة المصرية القاهرة.

ويظهر الفيديو فشل محاولات السائح الآسيوي إيقاف سيارة أجرة بسبب تحريض مصوري المقطع لسائقي سيارات الأجرة ضده، وتخويفهم من احتمال حمله فيروس كورونا.

ولاقى الفيديو استهجانا واسعا، ووصفه مغردون بأنه "عديم الإنسانية" بسبب سخرية مصور الفيديو، ودفعه لسائق سيارة الأجرة التي تقل الآسيوي للتخلي عنه، ووصفه بـ"كورونا".

 

وحذف الفيديو لاحقا من مصدره إلا أن آخرون وثقوا الحساب الناشر، ودعوا لمحاسبته وعقابه، مؤكدين أن ما حدث جريمة.

وتعجب آخرون من عدم مساعدة شرطي مرور للسائح رغم وجوده على مقربه من الحدث، ومشاركته البقية الضحك والاستهزاء به.

 

 

https://twitter.com/yasmen_khaled96/status/1236720802021683202?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)
الأكثر قراءة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)