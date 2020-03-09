بسبب كورونا.. سخرية وتنمر على مواطن آسيوي في أحد شوارع القاهرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سخرية عدد من راكبي السيارات من شخص ذي ملامح آسيوية في العاصمة المصرية القاهرة.

ويظهر الفيديو فشل محاولات السائح الآسيوي إيقاف سيارة أجرة بسبب تحريض مصوري المقطع لسائقي سيارات الأجرة ضده، وتخويفهم من احتمال حمله فيروس كورونا.

ولاقى الفيديو استهجانا واسعا، ووصفه مغردون بأنه "عديم الإنسانية" بسبب سخرية مصور الفيديو، ودفعه لسائق سيارة الأجرة التي تقل الآسيوي للتخلي عنه، ووصفه بـ"كورونا".

وحذف الفيديو لاحقا من مصدره إلا أن آخرون وثقوا الحساب الناشر، ودعوا لمحاسبته وعقابه، مؤكدين أن ما حدث جريمة.

وتعجب آخرون من عدم مساعدة شرطي مرور للسائح رغم وجوده على مقربه من الحدث، ومشاركته البقية الضحك والاستهزاء به.

لسه شايف فيديو على الفيسبوك حد راكب عربية مصور "إنسان" بملامح آسيوية على دائري المعادي راكب أوبر والسواق نزله وسابه ومحدش راضي يركبه وهو في بلد غريبة وعمال يروح ويجي مش عارف يعمل إيه والناس كلها بتضحك عليه وتقوله يا كورونا. مشهد مرعب لمجتمع كله أمراض الكورونا أقلها خطراً. — خَـيّــرىِ (@5aery) March 8, 2020

واحد صيني طالب اوبر يجري وراه واحد متخلف ويسبب له الرعب ويقوله يا كورونا ويخليه يا عيني يجري ع الدائري عمرنا ما كنا كده ولا هنقبل بكده لازم يرجعله حقه #حق_الصيني — maro🇪🇬♥️🇸🇦 (@maromostafaa) March 8, 2020

فيديو لكائن المفروض بني ادم راكب عربية وبيصور واحد صيني على دائري المعادي راكب أوبر والسواق نزله وسابه ومحدش رضي يركبه تاني والراجل رايح جاي مش عارف يعمل إيه واللي المفروض بني ادمين يشوفوه يضحكوا عليه ويقولوله يا كورونا

قال يعني انتم بعاد عن الفيروس

افامنوا مكر الله!!!!! — مصر تاج راسي🇪🇬🆖 (@fatemaposy0) March 8, 2020

https://twitter.com/yasmen_khaled96/status/1236720802021683202?ref_src=twsrc%5Etfw

في ڤيديو كده منتشر بتاع واحد صيني اللي فهمته عشان مقدرتش اكمل الڤيديو من قذارته ان شوية معدومين رحمة و انسانية فضلوا يتريقوا عليه عشان ممكن يكون مريض كورونا هو صحيح الكورونا مرض مرعب بس مش أكتر من مرض نفسهم و عقلهم والله و يارب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مننا .. — MARWA. (@Marwa_Ibrahiem) March 9, 2020