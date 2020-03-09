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سياسة|إيران

إيران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي كورونا

رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي
رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي
9/3/2020

قال رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية عن رئيسي أنه قال "الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا على الأمن في المجتمع".

ولم يحدد رئيسي إن كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق.

وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين حيث نشأ الفيروس، كما تعد الآن مركز انتشار الفيروس في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور على التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 237 حالة بينما بلغت الإصابات 7161.

وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

المصدر : رويترز
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