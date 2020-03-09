أمير سعودي يتحدث عن "أشباه الرجال".. ومغردون يشيرون للشخص المقصود

غرد الأمير السعودي خالد بن عبد الله آل سعود عبر حسابه على تويتر ناصحًا متابعيه بعدم تصديق تغريدات من وصفهم بـ"أشباه الرجال".

وقال الأمير السعودي في تغريدته "لا تكن إمعة، تُصدق ما يدوّنه أشباه الرجال في تغريداتهم وخاصة بعد منتصف الليل".

وقال مغردون إن خالد آل سعود يقصد في تغريدته المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي، بعد تغريدته على حسابه التي قال فيها "كش ملك"، تزامنًا مع الحديث في وسائل الإعلام حول اعتقالات أمراء بالسعودية.

وحظيت تغريدة الأمير بتفاعل واسع من متابعيه وهي التي جاءت عقب تغريدة المزروعي التي نشرها بعد منتصف الليل من نفس اليوم.

كش ملك … — حمد المزروعي (@uae_3G) March 6, 2020

لا تكن #إمعه ، تُصدق ما يُدوّنه " أشباه الرجال " في تغريداتهم ، وخاصةً بعد " مُنتصف الليل " .. — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) March 7, 2020

ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي ينتقد فيها خالد آل سعود المزروعي، ففي عام 2015 غرد الإماراتي قائلًا "أصبح المسلمون يخشون الصلاة في مساجد المملكة بسبب الوضع الأمني".

ورد عليه آل سعود "أعداد المُصلين في المساجد بزود وزود، وفي أمن وطُمأنينة، وتعال وشوف بنفسك، بدلاً من هالكلام الفاضي، الله يصلحك".

@uae_3G إلا – ولله الحمد – أعداد المُصلين في المساجد بزود وزود ، وفي أمن وطُمأنينة ، و تعال وشف بنفسك ، بدلاً من هالكلام الفاضي الله يصلحك — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) June 2, 2015

وتواصل السلطات السعودية الصمت إزاء ما كشفته وسائل إعلام دولية عن اعتقال عدد من أمراء العائلة الحاكمة في وقت مبكر من صباح الجمعة، بينهم الأميران أحمد بن عبد العزيز شقيقِ العاهل السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق، وشقيقه الأمير نواف بن نايف.

وكان من اللافت تغريدة للإماراتي حمد المزورعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قال فيها "كش ملك" وذلك قبيل بدء حملة اعتقال الأمراء بوقت قصير.

وقد أثارت تغريدة المزروعي الجدل والنقاش على منصات التواصل حول الدور الاماراتي في إدارة الشأن السعودي الداخلي.