8 مارس/آذار: أخر تطورات انتشار الفيروس كورونا في العالم

منذ ظهور الفيروس كورونا المستجد في يناير/كانون الأول الماضي، سُجلت أكثر من 106 آلاف إصابة في 98 بلداً ومنطقة، وأودى بحياة 3596 شخصاً، وفق حصيلة اليوم الأحد.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد 8 من مارس/آذار:

الصين

أعلنت السلطات الصحية في بر الصين الرئيسي تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت بتراجع عن 99 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة.

وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 80695 حالة بنهاية يوم السبت.

وأعلنت السلطات عن 27 حالة وفاة جديدة بكورونا يوم السبت بتراجع عن 28 حالة وفاة يوم الجمعة. ووصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 3097 حالة.

العراق

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان (جنوب)، الأحد، تسجيل ثانية حالة وفاة بسبب إصابة بفيروس كورونا الجديد على مستوى المحافظة، وهي سادسة حالة وفاة على مستوى البلاد بين 56 إصابة.

الولايات المتحدة

ارتفع عدد حالات الإصابة في نيويورك إلى 89. وأعلن عمدة نيويورك، حالة الطوارئ في الولاية التي تعد من أكبر الولايات الأمريكية. وبذلك انضمت نيويورك إلى ولايات كاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ، في ظل زيادة حالات الإصابة المسجلة بأنحاء الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب الكورونا في أمريكا حتى أمس السبت إلى 19

حالة، بعدما سجلت واشنطن، الأكثر تضررا من الفيروس في الولايات المتحدة،

حالتي وفاة جديدتين.

وكان "المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، أعلن في آخر بيانات أن هناك 164 حالة إصابة بشكل إجمالي في عموم البلاد، بينما أفادت قاعدة بيانات أعلنتها جامعة جونز هوبكينز بأن العدد وصل إلى 401 حالة.

وقال الجيش الأمريكي إنه قرر تقييد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية ومنهما، بسبب تفشي فيروس كورونا كما سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى تبادل الوفود والزيارات في الدول الأكثر تضررا.

يأتي القرار بعد أن تأكدت أمس السبت إصابة اثنين آخرين من أفراد القوات الأمريكية أحدهما بحار في إيطاليا والآخر أحد جنود مشاة البحرية في قاعدة فورت بلفوار في فرجينيا وهي قاعدة عسكرية مهمة في أحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن. كما أثبتت الفحوص إصابة أحد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية بالفيروس.

السعودية

قالت وزارة الصحة السعودية إنها رصدت أربع حالات جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 11 إصابة.

وقررت السعودية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا بعد إصابة 11 شخصا هناك بالعدوى.

الكويت

وفي الكويت المجاورة أعلنت وزارة الصحة عن إصابتين جديدتين ليصل الإجمالي إلى 64 إصابة.

قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 15حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن المصابين من الوافدين.

وأشارت إلى أنه "تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي، بما في ذلك فحص كل الذين اختلطوا بالمصابين للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى إليهم".

إيران

نقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الصحة الإيرانية قولها إن عدد الوفيات بسبب الفيروس قفز إلى 194 بينما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 6566 حالة.

ولدى إيران أحد أعلى أعداد الوفيات من المرض خارج الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى.

البحرين

أعلنت السلطات في البحرين ارتفاع عدد المصابين إلى 85 إصابة مؤكدة بعد فحص 6824 شخصا، منهم 6 تماثلوا للشفاء.

إيطاليا

فرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد اليوم الأحد بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو وذلك في محاولة جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ووقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الليلة الماضية على قرارات تشديد القيود التي لم يسبق لها مثيل لتصبح قانونا يؤثر في نحو 16 مليون شخص ويستمر العمل به حتى الثالث من أبريل/ نيسان.

وتتضمن الإجراءات الصارمة الجديدة أوامر للناس بعدم الدخول أو الخروج من منطقة لومبارديا، أكثر المناطق الإيطالية ثراء، وكذلك 14 مقاطعة في أربع مناطق أخرى بما في ذلك مدن البندقية ومودينا وبارما وبياتشنسا وريدجيو إميليا وريميني.

وارتفع عدد وفيات الفيروس المعدي في إيطاليا بواقع 36 حالة وفاة ليصل إلى 233 فيما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 567 أي بزيادة نسبتها 23 في المئة عن اليوم السابق. وأصيب بالفيروس 5883 إيطاليا فيما شُفي تماما 589 منهم.

كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن 179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 272 حالة.

كما يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في كوريا الجنوبية إلى 7313، وهو أكبر عدد في أي دولة غير الصين.

الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان وفاة مريض تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الأرجنتين يوم السبت ليصبح أول شخص يتوفى بسبب هذا الفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت باراجواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو عن أول حالات إصابة مؤكدة بكورونا في الأيام الأخيرة كما تأكد وجود حالات إصابة أيضا في البرازيل.

بلغاريا

أعلنت السلطات البلغارية، الأحد، تسجيل أول 4 إصابات.

وأوضحت رئاسة الوزراء، في بيان، أن الإصابات الأربعة تم تسجيلها في مدينتي غابروفو وبليفنا إثر فحص طبي أجرى لـ70 شخصا اشتُبه في إصابتهم بالفيروس.

أستراليا

سجلت أستراليا ثالثة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، حيث توفي رجل في الثمانينيات من عمره في المستشفى، بعد أن أظهرت

أظهرت الاختبارات إصابته، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز" في بيان.

يشار إلى أن هناك حاليا حوالي 50 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء أستراليا.

ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة الإصابات إلى 847 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح المعهد اليوم الأحد أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده أمس بإجمالي 50 حالة، وعشرة أمثال العدد قبل أسبوع.

التشيك

ذكر رئيس وزراء التشيك، أن بلاده سجلت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة شخصين آخرين أمس السبت.

الهند

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 39 حالة، بعد إصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة بولاية كيرالا، بحسب ما ذكرته السلطات اليوم الأحد.

وذكرت شبكة"ان دي تي في"أن ثلاثة من أفراد الأسرة عادوا أخيرا من إيطاليا.

بريطانيا

قالت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا على تويتر اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 273 حالة من 209 حالات في اليوم السابق.

وقالت الحكومة إنه تم فحص أكثر من 23500 شخص في بريطانيا. وحتى الآن توفي في البلاد مريضان أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا.

بنغلادش

أكدت بنجلادش تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا. وقالت مديرة معهد أبحاث ومكافحة الأوبئة والأمراض إن البلاد سجلت أول ثلاث حالات لديها لأشخاص بين العشرين والخامسة والثلاثين من العمر عاد اثنان منهما من إيطاليا أخيرا.

إندونيسيا

وصل عدد الحالات بعد رصد حالتين جديدتين إلى ستة مصابين.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن أحد المصابين إندونيسي يبلغ من العمر 36 عاما وكان من بين طاقم السفينة السياحية دايموند برنسيس الراسية في ميناء ياباني وقد انتقلت إليه العدوى فيها.

وأضاف المسؤول أن الحالة الأخرى لإندونيسي يبلغ من العمر 55 عاما وأصيب بالمرض داخل جاكرتا.

مولدوفا

أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة الليلة الماضية أن المصابة وهي امرأة تبلغ من العمر 48 عاما نُقلت إلى المستشفى أمس السبت بعد أن جاءت من إيطاليا.