16 مليون شخص يخضعون للحجر الصحي شمالي إيطاليا بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي إن 16 مليون شخص على الأقل يخضعون الآن لإجراءات الحجر الصحي في منطقة لومبارديا ضمن 14 مقاطعة أخرى.

وأعلن كونتي، عبر تويتر، توقيع مرسوم سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا، بدءا من اليوم الأحد.

ووفقًا لنص هذا المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة، يجب أن يقتصر التنقل في هذه المنطقة على المتطلبات المهنية وحالات الطوارئ الصحية. كما تُحظّر جميع الأحداث الثقافية أو الرياضية أو الدينية.

ويتوجب أيضا إغلاق الملاهي الليلية وصالات الكازينو ودور السينما والمسارح ومدارس الرقص وغيرها من الأماكن المشابهة في أنحاء البلاد. كما سيتم إغلاق منتجعات التزلج.

وسيتم كذلك إغلاق جميع المدارس والجامعات والمتاحف. ويمكن إبقاء الحانات والمطاعم مفتوحة شريطة احترام مسافة الأمان التي لا تقل عن متر واحد بين الزبائن.

وسيتم إلزام أي شخص تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإقامة في منزله، وفقًا لنص المرسوم.

وسوف يستمر تفعيل هذه الإجراءات حتى الثالث من الشهر القادم، كما ستطبق أيضا داخل مدينة ميلانو التي تعد مركز إيطاليا المالي، ومدينة البندقية السياحية وعدد من المناطق الأخرى، وفق ما أوردت السبت وسائل إعلامية إيطالية.

وكان رئيس الوزراء جوسيبي كونتي قال في وقت سابق يوم السبت "نحن نريد أن نضمن صحة مواطنينا. نعلم أن تلك الإجراءات سوف تفرض عددا من التضحيات الصغيرة أحيانا والكبيرة جدا في أحيان أخرى".

وباتت إيطاليا إحدى أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد خارج الصين التي رصد فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي.

وأحصت إيطاليا 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية إلى 233 فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5883، بحسب حصيلة رسمية نشرت السبت.

وإيطاليا هي البلد الأكثر تضررا في أوربا، وثالث أكثر دولة تضررا على مستوى العالم، وتتركز غالبية الإصابات بكورونا في المناطق الشمالية من البلاد.