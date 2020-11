مصر.. سائح مصاب بكورونا يوثق رحلته للحجر الصحي (صور)

وثق السائح الأمريكي مات سويدر، وهو أحد أفراد الباخرة السياحية بالأقصر التي تم تشخيص حالات كورونا على متنها، رحلة إصابته بالفيروس وتلقيه العلاج في مصر.

كما نشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو، يوثق لحظة نقل مصابي الباخرة النيلية من الأقصر للذهاب إلى مكان الحجر الصحى في محافظة مرسى مطروح غربي مصر على متن طائرة عسكرية.

وأظهر الفيديو عددا من سيارات الإسعاف المخصصة لنقل المصابين مع تأمين من قوات الشرطة المصرية.

ووثق سويدر بالصور القصة منذ نقله بالطائرة العسكرية من الأقصر حتى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في مطروح.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، السبت، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية سياحية، ليرتفع عدد الحالات المصابة في مصر إلى45 حالة، ونقلوا جميعا لمشفى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة.

ونشر سويدر في سلسلة تغريدات من بينها "كان موظفو المستشفى ودودين للغاية، لكنني منهك وأجرى اختبارات عديدة". و"هذه هي الطائرة المصرية التي نقلتنا من الأقصر إلى احد المطارات البعيدة، وتلتها 9 سيارات إسعاف".

كما نشر سويدر لقطات من داخل الطائرة التي حملت المصابين إلى مستشفى العزل في مطروح.

(20/many) I was told I tested negative and then there was a mistake and I’m positive for #coronavirus. Being taken from Luxor with ~32 others to a hospital outside of Alexandria via an Egyptian military plane. This may be my last update for the foreseeable future. pic.twitter.com/V2Xo5i9npT — Matt Swider (@mattswider) March 7, 2020

وقبل يومين، أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد، متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وقال البيان إن الحاملين للفيروس ومعظمهم من المصريين العاملين على الباخرة، لم تظهر عليهم أية أعراض.

(25/many) Well. This is my home in Egypt for the foreseeable future, until I am cleared of #coronavirus. The hospital staff has been extremely friendly so far. I’m exhausted and will finally get sleep…until more tests. 😴 pic.twitter.com/JvOBDcRBr8 — Matt Swider (@mattswider) March 8, 2020

(21/many) I have internet again (for now)! This is the Egyptian military jet that took us from Luxor to a remote airport (I’m not detailing which). Followed by a convoy of at least 9 ambulances for a long, long drive ✈️ 🚑 🚑 🚑 🚑 🚑 🚑 🚑 🚑 🚑 pic.twitter.com/vnh35Azfty — Matt Swider (@mattswider) March 8, 2020

وكان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها وردت معلومات من منظمة الصحة العالمية باكتشاف إصابتها بكورونا، فجرى عمل التحاليل اللازمة لجميع المخالطين لها على متن الباخرة وتم اكتشاف الإصابات ويخضع باقي المخالطين لهم للحجر الصحي الآن.

(23/many) This is what the Egyptian military plane looked like on the inside for those w/ #coronavirus. This… was a new experience. pic.twitter.com/fKZjt4ocEu — Matt Swider (@mattswider) March 8, 2020

وكانت مدينة الأقصر، أعلنت عن تخصيص طائرة حربية مجهزة لنقل الحالات المصابة كورونا التي كانت على متن الباخرة الموبوءة إلى المستشفى المخصص للحجر الصحي في مطروح.

(19/many) So I’m going to skip ahead of some tweets, skip some photos and tell the world That while Egypt was breatkingly beautiful, I have been quarantined on that Nile Cruise. I feel fine. pic.twitter.com/IohCQlTLLJ — Matt Swider (@mattswider) March 7, 2020