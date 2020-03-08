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مذيع مصري: هذه أسباب عدم انتشار كورونا في الهند.. وردود ساخرة (فيديو)

8/3/2020

أثارت تصريحات للمذيع المصري مفيد فوزي، بشأن فيروس كورونا، موجة من السخرية على منصات التواصل بعد حديثه عن "التوابل" في مواجهة الفيروس المستجد.

وقبل أيام، حل فوزي ضيفًا على أحد برامج فضائية "النهار" المصرية الخاصة، وتطرق إلى الحديث عن عدم انتشار فيروس كورونا في الهند ونقل كلامًا نسبه لطبيب يدعى محسن سامي.

وقال فوزي "الشعب الوحيد الذي لم تزره كورونا –غير مصر طبعًا- هو الشعب الهندي، بسبب مادة الكرومنيوم وهي عبارة عن توابل تباع عند العطار وتوضع في الطعام وتستطيع أن تتصادم مع الفيروس وتقضي عليه".

فرد عليه المذيع مازحا "كيلو الكرومنيوم سيصبح بعد ذلك بألف جنيه".

وأثارت تصريحات مفيد فوزي سخرية واسعة بين المصريين، الذين ربطوا بين كلامه وبين تصريحات سابقة بشأن جهاز علاج مرض الإيدز، الذي قيل إنه سيعالج التهاب الكبد الوبائي.

 وكتب بعض المغردين أنهم سألوا عن هذه التوابل (الكرومنيوم) عند العطارين ولم يسمع أحد بها من قبل.

ووقت بث الحلقة من 4 أيام، كانت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند 28 حالة، وارتفعت اليوم إلى 39.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية تأكد وجود 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وتعود الحالات لأشخاص كانوا على متن باخرة سياحية في النيل كانت متجهة من أسوان إلى مدينة الأقصر جنوبي البلاد.

وتستمر أعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في الارتفاع بمناطق عدة من العالم، حيث أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم حول العالم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار المرض إلى تعليق العمرة وإلغاء رحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في عدة بلدان، كما بات نحو 300 مليون تلميذ عبر العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع.

https://twitter.com/Fujitsu_g/status/1236099759317889024?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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