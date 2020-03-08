كورونا.. إصابات جديدة في قطر والكويت والسعودية والعراق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لوافدين، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 15حالة حتى الآن.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى خمس عشرة حالة حتى الآنhttps://t.co/Q4VsPt54ez — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 8, 2020

كذلك أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم إصابة حالتين جديدتين بكورونا ليصبح الإجمالي 64 حالة، إحداهما لمواطنة وأخرى لوافد مصري.

تعلن ⁧#وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة حالتين جديدتين ب ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID19 ليصبح الإجمالي 64 حالة pic.twitter.com/C0xsr5KItx — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) March 8, 2020

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4 حالات جديدة للإصابة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 11، ودعت الوزارة القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

#الصحة تعلن تسجيل أربع حالات جديدة لثلاث مواطنات ومواطن بفيروس #كورونا الجديد (COVID19)

المواطنات مخالطات لحالات معلنة سابقاً والمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 8, 2020

إذا كنت عائداً من الدول التالية:

"إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر ، لبنان" أو خالطت شخصًا مصابًا، ولم تتضح لديك أي أعراض، ننصح بالتزام العزل المنزلي، واتبع التعليمات الصحية اللازمة، لتحمي نفسك وأهلك ومجتمعك.#الوقاية_من_كورونا pic.twitter.com/fz7Zmprz4u — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 7, 2020

ودعت البحرين كذلك، القادمين من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا الجنوبية إلى عزل أنفسهم لأسبوعين توقيًا من كورونا، بينما اشترطت السلطات العمانية على المقيمين القادمين من مصر إبراز شهادة خلو من كورونا والخضوع لحجر صحي 14 يومًا.

وزارة الصحة: تدعو القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة أو الاتصال ب 444#معاً_ضد_الكورونا#فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 7, 2020

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ عبارة عن سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف.

وزارة الصحة والبيئة تعلن عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف. pic.twitter.com/WQFiVj3rxp — Ministry of Health (@MOHealth_Iraq) March 8, 2020

وفي إيران سجلت وزارة الصحة، اليوم، 49 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا و743 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا داخل إيران إلى 194 والإصابات إلى 6566، كما أعلنت شركة طيران إيران وقف كل رحلاتها إلى أوربا.

كما سجلت بلغاريا أول 4 حالات إصابة بكورونا، كما تم الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا داخل العاصمة الأمريكية واشنطن، بينما أعلنت الأرجنتين عن أول وفاة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، حسبما ذكرت "رويتز".

عاجل | وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 194 والإصابات إلى 6566 — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) March 8, 2020

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أنحاء العالم، متسببا بمقتل أكثر من 3587 شخصا، ما يدفع حكومات العالم لاتخاذ المزيد من إجراءات الحجر وإغلاق المنافذ وتعليق الدراسة والرحلات الجوية.

وأدى هذا الانتشار إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في عدة بلدان، كما بات نحو 300 مليون تلميذ عبر العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع.