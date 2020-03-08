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كورونا.. إصابات جديدة في قطر والكويت والسعودية والعراق

أشخاص يرتدون كمامات في الكويت بسبب كورونا
أشخاص يرتدون كمامات في الكويت بسبب كورونا
8/3/2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لوافدين، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 15حالة حتى الآن.

كذلك أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم إصابة حالتين جديدتين بكورونا ليصبح الإجمالي 64 حالة، إحداهما لمواطنة وأخرى لوافد مصري.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4 حالات جديدة للإصابة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 11، ودعت الوزارة القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

ودعت البحرين كذلك، القادمين من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا الجنوبية إلى عزل أنفسهم لأسبوعين توقيًا من كورونا، بينما اشترطت السلطات العمانية على المقيمين القادمين من مصر إبراز شهادة خلو من كورونا والخضوع لحجر صحي 14 يومًا.

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ عبارة عن سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف.

وفي إيران سجلت وزارة الصحة، اليوم، 49 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا و743 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا داخل إيران إلى 194 والإصابات إلى 6566، كما أعلنت شركة طيران إيران وقف كل رحلاتها إلى أوربا.

كما سجلت بلغاريا أول 4 حالات إصابة بكورونا، كما تم الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا داخل العاصمة الأمريكية واشنطن، بينما أعلنت الأرجنتين عن أول وفاة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، حسبما ذكرت "رويتز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أنحاء العالم، متسببا بمقتل أكثر من 3587 شخصا، ما يدفع حكومات العالم لاتخاذ المزيد من إجراءات الحجر وإغلاق المنافذ وتعليق الدراسة والرحلات الجوية.

وأدى هذا الانتشار إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في عدة بلدان، كما بات نحو 300 مليون تلميذ عبر العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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