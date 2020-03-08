قطر تحظر دخول القادمين من 14 دولة إلى أراضيها

قررت دولة قطر، اليوم الأحد، حظر دخول القادمين من 14 دولة إلى أراضيها، كإجراء احترازي بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان، إن قرار التعليق يشمل كلا من: مصر، بنغلاديش، الصين، سوريا، الهند، إيران، العراق، لبنان، نيبال، باكستان، الفلبين، كوريا الجنوبية، سريلانكا، تايلند، وذلك اعتبارا من الغد 9 من مارس/آذار 2020.

‏‎ويشمل هذا القرار تأشيرات الدخول الفورية والقادمين من هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة سواء للعمل أو غيرها بصفة مؤقتة.

وحثت قطر جميع المواطنين والمقيمين على تجنب السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة.

وقال البيان إن هذه الخطوة "استكمال للجهود التي تبذلها دولة قطر لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس كورونا".

وأوضح البيان أنه قد تطرأ على هذه الإجراءات الاحترازية تحديثات أخرى بناء على مستجدات السلطات الصحية الوطنية والمنظمات الدولية حول انتشار الفيروس كورونا حرصاً على سلامة جميع سكان دولة قطر.

بيان مكتب الاتصال الحكومي حول تعليق دخول القادمين بصفة مؤقتة من بعض الدول كإجراء احترازي نظراً لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم.https://t.co/4C3Zv3eWAr — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 8, 2020

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس كورونا، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 15حالة.