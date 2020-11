طبيب أمريكي: كورونا أكثر مرض مرعب واجهته.. لماذا؟ (فيديو)

قال مدير هيئة الأبحاث والتطوير الطبية الحيوية الأمريكية السابق، ريتشارد هاتشت، إن "كورونا أكثر مرض مرعب رأيته على الإطلاق طيلة مسيرتي المهنية".

وجاءت تصريحات الطبيب الأمريكي قبل أيام، خلال لقاء تلفزيوني أجراه معه برنامج Channel 4 news على القناة الرابعة البريطانية العامة.

وأضاف هاتشت، الذي يقود جهود تطوير لقاح طبي ضد المرض في الولايات المتحدة، أن كورونا أخطر ما واجهه من الفيروسات، أكثر من "إيبولا أو ميرس أو سارس".

ويعود ذلك بحسب تعبيره إلى "تركيبة انتشار المرض"، التي وصفها بالسريعة.

وقال "أعتقد أن أكثر ما يثير القلق هو مزيج سرعة العدوى مع القدرة على إحداث أمراض شديدة أو الموت، ولم نرصد فيروسا يجمع بين هاتين الخاصيتين من عام 1918".

وأضاف "لقد رأينا فيروسات قاتلة. نحن من سيقرر مصير هذا الفيروس الذي قد يصبح وباءً عالميًا".

وتابع "أعتقد أن فيروس كورونا أثبت قدرته على القتل بأضعاف مضاعفة من قدرة الإنفلونزا العادية".

وقال "أعمل في مجال الاستعداد للأوبئة منذ 20 سنة وهذا أكثر مرض مرعب بسبب مزيج سرعة انتشاره وقدرته على القتل التي تبدو أكثر من الإنفلونزا بأضعاف.

"This is the most frightening disease I've ever encountered in my career."

Richard Hatchett, the doctor leading efforts to find a vaccine for coronavirus, says it is much more lethal than normal flu. pic.twitter.com/1tjJ2ed0Hq

— Channel 4 News (@Channel4News) March 6, 2020