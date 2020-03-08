شاهد: "ما خفي أعظم" يكشف تواطؤ شخصيات نافذة بالإمارات للاستيلاء على أموال مستثمرين

كشف تحقيق لبرنامج ما خفي أعظم بعنوان "استثمار على الرمال" وثائق وشهادات عن تواطؤ جهات رسمية وشخصيات نافذة في الإمارات للاستيلاء على أموال واستثمارات مستثمرين أجانب وعرب في دبي.

وعرض التحقيق الذي تم بثه على شاشة قناة الجزيرة، الأحد، شهادات صادمة لمستثمرين تعرضوا لابتزاز داخل السجون الإماراتية للتنازل عن حقوقهم، من بينهم مؤسس شركة تعمير عمر عايش الذي تم الاستيلاء على حقوق له بأكثر من مليار دولار.

كما كشف التحقيق عن تقرير لم ينشر لخبراء أمريكيين يتهم الإمارات بأنها واحدة من الدول المتصدرة لجرائم ما تعرف بالياقات البيضاء المالية في العالم، والتي يتورط فيها نافذون في الدولة وأجهزتها.

ونقل التحقيق عن المدعية العامة الأمريكية السابقة قولها إن مبادئ العدالة في الإمارات مجرد شعارات.

كما نقل التحقيق عن منظمة "معتقل في دبي" البريطانية توثيقها تزايد أعداد المستثمرين المعتقلين في الإمارات.