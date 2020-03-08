البث الحي
سياسة|السعودية

شاهد: السعودية تعزل محافظة القطيف بسبب فيروس كورونا

8/3/2020

اأعلنت السلطات السعودية، الأحد، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف (شرق)، مؤقتا إجراء احترازيا ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة لأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن "جميع الحالات المسجلة بكورونا في البلاد 11، كلها بمحافظة القطيف، (من منطقة سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا)".

ووثق نشطاء سعوديون إغلاق وزارة الداخلية مداخل ومخارج محافظة القطيف شرقي المملكة بسبب مخاوف فيروس كورونا.

كما تقرر "وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى بالمحافظة" بحسب ذات المصدر.

بينما استثنت عدد من المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية؛ مثل الصيدليات ومحلات التموين ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وفق ذات المسؤول.

كما ذكر أنه سيتم "تمكين النقل التجاري والتمويني من المحافظة وإليها".

وأعلنت وزارة التعليم، السبت، تعليق الدراسة بالمحافظة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف شخص حول العالم في 105 دول وإقليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء انشطة رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)