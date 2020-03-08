شاهد: السعودية تعزل محافظة القطيف بسبب فيروس كورونا

اأعلنت السلطات السعودية، الأحد، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف (شرق)، مؤقتا إجراء احترازيا ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة لأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن "جميع الحالات المسجلة بكورونا في البلاد 11، كلها بمحافظة القطيف، (من منطقة سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا)".

ووثق نشطاء سعوديون إغلاق وزارة الداخلية مداخل ومخارج محافظة القطيف شرقي المملكة بسبب مخاوف فيروس كورونا.

كما تقرر "وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى بالمحافظة" بحسب ذات المصدر.

بينما استثنت عدد من المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية؛ مثل الصيدليات ومحلات التموين ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وفق ذات المسؤول.

كما ذكر أنه سيتم "تمكين النقل التجاري والتمويني من المحافظة وإليها".

وأعلنت وزارة التعليم، السبت، تعليق الدراسة بالمحافظة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف شخص حول العالم في 105 دول وإقليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء انشطة رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.