شاهد: أول ظهور للملك سلمان بعد اعتقال شقيقه وابن أخيه

بثت وكالة الأنباء السعودية، صورًا للملك سلمان بن عبد العزيز، خلال أداء سفيري المملكة لدى أوكرانيا وجمهورية الأوروغواي الشرقية القسم أمامه صباح اليوم الأحد.

كما بثت القناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقطع فيديو، ظهر فيه الملك سلمان.

وقالت الإخبارية في تغريدة على حسابها عبر تويتر، إن سفيري المملكة لدى أوكرانيا والأوروغواي الشرقية أديا القسم أمام الملك سلمان صباح اليوم الأحد.

وجاء ظهور الملك -بحسب الصور التي نشرتها الوكالة- بعد حديث واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وتساؤلات في وسائل إعلام غربية حول ما إذا كانت الاعتقالات الأخيرة جزءا من خطة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أجل تسلم زمام الأمور في البلاد.

كما تحدثت حسابات، أبرزها حساب مجتهد، عن تدهور الحالة الصحية للملك سلمان.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت اثنين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق وابن أخ العاهل السعودي، بالإضافة إلى أمراء آخرين.

التفاصيل كالتالي

– الملك توفي أو يحتضر

– المعتقلون من العائلة بالعشرات وليس فقط أحمد وأبناء نايف

– الموظفون في الديوان والقصر والحرس الملكي أُخبروا أن الملك لا يمكن الوصول إليه لأسباب صحية

– ابن سلمان ينوي إعلان بيان منسوب للملك بالتنحي وتنصيبه ملكا

– ماذا جرى للملك؟ ننشره لاحقا — مجتهد (@mujtahidd) March 7, 2020

وذكر مصدر لوكالة رويترز أن الملك سلمان وافق على تلك الخطوة، مضيفا أن الملك يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن السلطات اعتقلت أيضا الأمير نواف بن نايف، شقيق الأمير محمد بن نايف، وذلك بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي، وأن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة العظمى، وأنهما يواجهان عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

بدورها، أشارت نيويورك تايمز إلى أن الأمير محمد بن نايف كان قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به كولي للعهد من قبل ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان.

وذكر حساب مجتهد على تويتر أنه تم أيضا اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والجيش والحرس الذين يعتقد أن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف.

وقال مصدران لرويترز إن الأمير محمد بن سلمان أثار استياء بين بعض الفروع البارزة للأسرة الحاكمة بسبب تشديد قبضته على السلطة، وتساءل البعض عن قدرته على قيادة البلاد عقب قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018، وتعرض البنية التحتية النفطية السعودية لأكبر هجوم على الإطلاق العام الماضي.

وأضاف المصدران أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة سعوا لتغيير ترتيب وراثة العرش معتبرين أن الأمير أحمد أحد الخيارات الممكنة الذي يمكن أن يحظى بدعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.

وقال سعوديون مطلعون ودبلوماسيون غربيون إن من غير المرجح أن تعارض الأسرة الحاكمة ولي العهد أثناء حياة الملك سلمان (84 عاما) مدركة أن من غير المحتمل أن ينقلب الملك على ابنه.