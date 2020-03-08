شاهد: آلاف المصريين يحتشدون لإجراء اختبار فيروس كورونا

ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن مقرات معامل وزارة الصحة المصرية شهدت زحاما شديدا، بعد احتشاد الآلاف من المواطنين أمامها، لإجراء اختبار يثبت خلوهم من حمل فيروس كورونا الجديد.

وكانت السعودية أصدرت قرارا بمنع استقبال أي مصري من دخول أراضيها إلا في حالة توفر هذا التحليل قبل السفر إليها بـ24 ساعة.

كما أعلنت الكويت عن إجراء مماثل، قبل أن تقرر إلغاؤه وتوقف الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا، وتمنع دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان قبل أسبوعين من وصولهم. وأعلنت شركة مصر للطيران أنها قررت إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارا من أمس السبت وحتى إشعار آخر.

عدد كبير من المصريين العاملين في الخليج يحاولون الحصول على فحص PCR من إدارة تابعة لوزارة الصحة المصرية يؤكد خلوهم من فايروس كورونا قبل السماح بدخولهم الى هذه البلدان. هذا التجمع يثير المخاوف من انتشار سريع لكورونا في #مصر وسط اتهامات للقاهرة بإخفاء العدد الحقيقي للمصابين. pic.twitter.com/HT06DXfji3 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) March 8, 2020

وكانت وزارة الصحة أعلنت بدء استخراج شهادات تحاليل PCR لفيروس كورونا، من مقر الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، للمسافرين للسعودية. وحددت الوزارة تكلفة التحليل بألف جنيه مصري للمصريين، و70 دولارا لغير المصريين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة النيلية في الأقصر إلى 45 حالة.

وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في مؤتمر صحفي إن هناك 33 حالة جديدة ثبتت إيحابية تحليلاتهم، بينهم 19 أجنبيا و14 مصريا، بالإضافة إلى 11 حالة سلبية، وكانوا جميعا على متن الباخرة النيلية.

وأول أمس قالت بيان للوزارة إنهم اكتشفوا 12 حالة إصابة بعد أن تأكدت إصابة أمريكية من أصل تايواني، كانت على متن الباخرة، بالفيروس بعد عودتها لبلدها.

صور مأساوية تظهر الزحام الشديد أمام المركزية لإجراء تحليل "#PCR" من أجل استخراج شهادة صحية بالخلو من #كورونا من أجل السفر لـ #السعودية

* التحليل تكلفته ألف جنية .. مش مجاني

انت متخيل الوضع لو واحد من دول بس عنده كورونا – لا قدر الله-؟!! pic.twitter.com/iCJXgPP775 — باطل (@batelsegnmasr) March 8, 2020

وكانت الباخرة النيلية متجهة من أسوان إلى الأقصر في جنوب البلاد. ولم يتضح بعد عدد من كانوا على متنها في ذلك الحين.

وسبق أن أعلنت مصر اكتشاف ثلاث حالات مصابة بالفيروس أحدهم تعافى تماما بعد تلقي العلاج.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في الصين العام الماضي وانتشر إلى أكثر من 90 دولة وتخطى عدد المصابين به 100 ألف شخص وتوفي 3500.