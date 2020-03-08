البث الحي
سياسة

تفاصيل وفاة أول حالة في مصر بسبب فيروس كورونا

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
8/3/2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، وظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.
وأضاف: "توجه السائح إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس/آذار الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس/آذار، وتم وضعه في الرعاية المركزة.
وأستطرد المتحدث: "رفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 48 حالة.
وفي ألمانيا، أعلنت السلطات استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة الإصابات إلى أكثر من 900 حالة في جميع أنحاء البلاد.   

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)