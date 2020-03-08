تفاصيل وفاة أول حالة في مصر بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، وظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأضاف: "توجه السائح إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس/آذار الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس/آذار، وتم وضعه في الرعاية المركزة.

وأستطرد المتحدث: "رفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 48 حالة.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة الإصابات إلى أكثر من 900 حالة في جميع أنحاء البلاد.