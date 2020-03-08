بعد انتحار 3 مراهقات بالسم.. شاب مصري يلقي بنفسه من أعلى الهرم

لقى شاب مصري مصرعه، صباح اليوم الأحد، بعدما تسلق هرم خفرع الثاني بمنطقة أهرامات الجيزة، ملقيًا بنفسه من أعلاه ليفارق الحياة في الحال.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان الأحد، إنه تم إحالة الواقعة للنيابة، وجاري إجراء التحقيقات اللازمة.

وخفرع هو ثاني أكبر أهرامات الجيزة حجمًا بعد هرم خوفو، ويبلغ ارتفاعه نحو 136 مترا.

وقبل يومين، أفادت وسائل إعلام مصرية، بانتحار جماعي لـ3 صديقات مراهقات لم تتخط أعمارهن الـ 16 عامًا، باستخدام حبوب الغلال "السامة" بمنطقة أبو كبير في محافظة الشرقية الواقعة في دلتا النيل.

وأوضحت تحريات النيابة أن الفتيات الثلاث اتفقن على الانتحار الجماعي، بذات الوسيلة، إثر مرورهن بأزمة نفسية سيئة بسبب التفكك الأسري.

وكان مركز شرطة أبو كبير، قد تلقى بلاغا باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي، الطالبات الثلاث في حالة إعياء شديد، إثر تناولهن الحبوب السامة.

والشهر الماضي، انتحرت طفلة من محافظة البحيرة –غرب الدلتا- بذات الحبوب القاتلة المنتشرة في قرى مصرية عدة دون رقابة.

وتستخدم حبوب الغلال، لحماية القمح من التسوس والحشرات من الإضرار بالمحصول، وتسجل كمبيد حشري بوزارة الزراعة، وهي مادة عالية السُميّة، ونادرًا ما يمكن النجاة منها حال تناولها.

وقدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني 278 حالة انتحار بهذه الحبوب السامة بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، وفق ما تم رصده بالصحف.

وفي دراسة لوزارة الصحة والسكان المصرية، بيّنت أن 21.5% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار.

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